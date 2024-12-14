Transfermarkt снизил стоимость Неймара и Роналду

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков высшей лиги Саудовской Аравии.
Лидером рейтинга является полузащитник «Аль-Иттихада» Мусса Диаби (35 млн евро, -20 млн). Вторую строчку делят защитник «Аль-Насра» Мохамед Симакан, хавбек «Аль-Хиляля» Рубен Невеш и нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни, они оцениваются в 28 млн.
Стоимость нападающего «Аль-Хиляля» Неймара снизилась с 30 до 15 млн, а форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду — с 15 до 12 млн.
"Постарели мои старики
Незаметно как это бывает
И уже с чьей-то лёгкой руки
Мы дедами их всех называем...!!!"
"Постарели мои старики
Незаметно как это бывает
И уже с чьей-то лёгкой руки
Мы дедами их всех называем...!!!"