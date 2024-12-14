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Transfermarkt снизил стоимость Неймара и Роналду

сегодня, 19:17

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков высшей лиги Саудовской Аравии.

Лидером рейтинга является полузащитник «Аль-Иттихада» Мусса Диаби (35 млн евро, -20 млн). Вторую строчку делят защитник «Аль-Насра» Мохамед Симакан, хавбек «Аль-Хиляля» Рубен Невеш и нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни, они оцениваются в 28 млн.

Стоимость нападающего «Аль-Хиляля» Неймара снизилась с 30 до 15 млн, а форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду — с 15 до 12 млн.

Transfermarkt снизил стоимость Неймара и Роналду

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 20:10
А говорили, что в СА играют 100-миллионники, а оказывается, что самый дорогой 35 млн стоит. В Европе игроки с такими ценниками даже середняками не считаются. Хотя, если посмотреть на ценники перед переходом в СА, то суммы впечатляли. Видимо деградировали в верблюд-лиге.
shur
shur
сегодня в 19:37
...только прочитал про Месси-обесценился, здесь Рон в десятку не попал .....!
"Постарели мои старики
Незаметно как это бывает
И уже с чьей-то лёгкой руки
Мы дедами их всех называем...!!!"
112910415
112910415
сегодня в 19:32
вот печаль-то !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:20
Надо переходить в другой чемпионат
Гость
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