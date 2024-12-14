Transfermarkt снизил стоимость Неймара и Роналду

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сегодня, 19:17

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков высшей лиги Саудовской Аравии.

Лидером рейтинга является полузащитник «Аль-Иттихада» (35 млн евро, -20 млн). Вторую строчку делят защитник «Аль-Насра» , хавбек «Аль-Хиляля» и нападающий «Аль-Ахли» , они оцениваются в 28 млн.

Стоимость нападающего «Аль-Хиляля» снизилась с 30 до 15 млн, а форварда «Аль-Насра» — с 15 до 12 млн.