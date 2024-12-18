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«Химки» задолжали «Оренбургу» более 50 миллионов рублей

сегодня, 13:44

«Химки» до сих пор не расплатились с «Оренбургом» за трансфер полузащитника Лукаса Веры. 1 ноября палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление южноуральцев в отношении «химчан» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе Веры в полном объёме. Аргентинец перешёл из «Оренбурга» в «Химки» летом текущего года примерно за 100 миллионов рублей.

Сообщается, что выплаты по переходу Веры были разделены на три транша в течение года. Первый должен был составить около 50 миллионов рублей, но «Химки» его не провели. «Оренбург» подавал иск как раз на эту сумму, и палата по разрешению споров обязала подмосковный клуб рассчитаться по долгам до конца декабря. Таким образом, южноуральцы должны получить 50 миллионов рублей и проценты за каждый день просрочки платежа.

Ранее стало известно, что «Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:53
чем дальше в лес ...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:51
Локомотив, твой выход, бери, оплачивай долг Химок и забирай Веру, раз уж год назад не получилось за 1,5 миллиона его подписать.
cm86wv94h3yy
cm86wv94h3yy
сегодня в 14:05
Похоже Оренбургу остается только понять и простить.
Денег все равно не видать.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:50, ред.
Болельщиков нет, а долги есть... Да еще и инвестор под следствием. Пришло время жёстко проверить хозяйственную деятельность Футбольного клуба Химки. А Московской области пора бы уже прекратить содержание этого сомнительного актива.
Гость
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