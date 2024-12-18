«Химки» задолжали «Оренбургу» более 50 миллионов рублей

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сегодня, 13:44

«Химки» до сих пор не расплатились с «Оренбургом» за трансфер полузащитника . 1 ноября палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление южноуральцев в отношении «химчан» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе Веры в полном объёме. Аргентинец перешёл из «Оренбурга» в «Химки» летом текущего года примерно за 100 миллионов рублей.

Сообщается, что выплаты по переходу Веры были разделены на три транша в течение года. Первый должен был составить около 50 миллионов рублей, но «Химки» его не провели. «Оренбург» подавал иск как раз на эту сумму, и палата по разрешению споров обязала подмосковный клуб рассчитаться по долгам до конца декабря. Таким образом, южноуральцы должны получить 50 миллионов рублей и проценты за каждый день просрочки платежа.

Ранее стало известно, что «Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей.