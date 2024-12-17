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Российский владелец «Монако» может купить бразильский клуб

сегодня, 10:38

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев может приобрести бразильский клуб «Васку да Гама».

По информации источника, россиянин является одним из трёх потенциальных покупателей. Два других претендента — грек Евангелос Маринакис, владеющий «Олимпиакосом» и «Ноттингем Форест», а также итальянец Андреа Радриццани из «Сампдории».

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:22
Для чего столько клубов скупать... С одним бы чемпионом бы стали...
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сегодня в 10:42
Если Дмитрий Рыболовлев действительно приобретет "Васку да Гама", это станет очередным шагом в его стремлении к глобальному присутствию в футбольном мире. Учитывая его опыт с "Монако" и желание развивать клубы за пределами Европы, покупка бразильского клуба выглядит логичным продолжением стратегии.

Конечно, конкуренция со стороны таких известных фигур, как Евангелос Маринакис и Андреа Радриццани, обещает быть серьезной. Однако у каждого из претендентов свои сильные стороны и подходы к управлению клубами. Будет интересно посмотреть, кто в итоге выйдет победителем в этой гонке.

Если сделка состоится, это может принести значительные изменения для "Васку да Гама". Новый владелец наверняка привнесет свежие идеи и ресурсы, что потенциально может поднять уровень игры команды и ее популярность.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:41
Димон может не только Васку прbобрести , но и ещё пару клубов если захочет...)
Гость
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