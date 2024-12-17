Российский владелец «Монако» может купить бразильский клуб

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сегодня, 10:38

Владелец «Монако» может приобрести бразильский клуб «Васку да Гама».

По информации источника, россиянин является одним из трёх потенциальных покупателей. Два других претендента — грек Евангелос Маринакис, владеющий «Олимпиакосом» и «Ноттингем Форест», а также итальянец Андреа Радриццани из «Сампдории».