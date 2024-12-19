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Названы самые дорогие составы клубов Серии А

сегодня, 13:36

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих составов клубов Серии А по итогам обновления рыночных стоимостей.

1. «Интер» — стоимость состава — 675 миллионов евро (3-е место в турнирной таблице).

2. «Ювентус» — стоимость состава — 615 миллионов евро (6-е место в турнирной таблице).

3. «Милан» — стоимость состава — 533 миллиона евро (8-е место в турнирной таблице).

4. «Аталанта» — стоимость состава — 487 миллионов евро (1-е место в турнирной таблице).

5. «Наполи» — стоимость состава — 432 миллиона евро (2-е место в турнирной таблице).

6. «Рома» — стоимость состава — 288 миллионов евро (12-е место в турнирной таблице).

7. «Фиорентина» — стоимость состава — 279 миллионов евро (4-е место в турнирной таблице).

8. «Болонья» — стоимость состава — 278 миллионов евро (7-е место в турнирной таблице).

9. «Лацио» — стоимость состава — 272 миллиона евро (5-е место в турнирной таблице).

10. «Торино» — стоимость состава — 165 миллионов евро (11-е место в турнирной таблице).

11. «Дженоа» — стоимость состава — 145 миллионов евро (13-е место в турнирной таблице).

12. «Парма» — стоимость состава — 136 миллионов евро (15-е место в турнирной таблице).

13. «Удинезе» — стоимость состава — 132 миллиона евро (9-е место в турнирной таблице).

14. «Комо» — стоимость состава — 98,8 миллионов евро (16-е место в турнирной таблице).

15. «Лечче» — стоимость состава — 90,7 миллионов евро (14-е место в турнирной таблице).

16. «Верона» — стоимость состава — 90,2 миллиона евро (17-е место в турнирной таблице).

17. «Монца» — стоимость состава — 85,3 миллиона евро (19-е место в турнирной таблице).

18. «Эмполи» — стоимость состава — 80,6 миллионов евро (10-е место в турнирной таблице).

19. «Кальяри» — стоимость состава — 68,9 миллионов евро (18-е место в турнирной таблице).

20. «Венеция» — стоимость состава — 66,2 миллиона евро (20-е место в турнирной таблице).

Ранее был опубликован список самых дорогих игроков Серии А.

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Все комментарии
grigoriewana
grigoriewana
сегодня в 13:56
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 13:51
Интер на первом благодаря Лаутаро и Тюраму)
ffrwa2qa26ef
ffrwa2qa26ef
сегодня в 13:50
Аталанта громит всех со своим составом
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