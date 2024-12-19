Названы самые дорогие составы клубов Серии А

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих составов клубов Серии А по итогам обновления рыночных стоимостей.
1. «Интер» — стоимость состава — 675 миллионов евро (3-е место в турнирной таблице).
2. «Ювентус» — стоимость состава — 615 миллионов евро (6-е место в турнирной таблице).
3. «Милан» — стоимость состава — 533 миллиона евро (8-е место в турнирной таблице).
4. «Аталанта» — стоимость состава — 487 миллионов евро (1-е место в турнирной таблице).
5. «Наполи» — стоимость состава — 432 миллиона евро (2-е место в турнирной таблице).
6. «Рома» — стоимость состава — 288 миллионов евро (12-е место в турнирной таблице).
7. «Фиорентина» — стоимость состава — 279 миллионов евро (4-е место в турнирной таблице).
8. «Болонья» — стоимость состава — 278 миллионов евро (7-е место в турнирной таблице).
9. «Лацио» — стоимость состава — 272 миллиона евро (5-е место в турнирной таблице).
10. «Торино» — стоимость состава — 165 миллионов евро (11-е место в турнирной таблице).
11. «Дженоа» — стоимость состава — 145 миллионов евро (13-е место в турнирной таблице).
12. «Парма» — стоимость состава — 136 миллионов евро (15-е место в турнирной таблице).
13. «Удинезе» — стоимость состава — 132 миллиона евро (9-е место в турнирной таблице).
14. «Комо» — стоимость состава — 98,8 миллионов евро (16-е место в турнирной таблице).
15. «Лечче» — стоимость состава — 90,7 миллионов евро (14-е место в турнирной таблице).
16. «Верона» — стоимость состава — 90,2 миллиона евро (17-е место в турнирной таблице).
17. «Монца» — стоимость состава — 85,3 миллиона евро (19-е место в турнирной таблице).
18. «Эмполи» — стоимость состава — 80,6 миллионов евро (10-е место в турнирной таблице).
19. «Кальяри» — стоимость состава — 68,9 миллионов евро (18-е место в турнирной таблице).
20. «Венеция» — стоимость состава — 66,2 миллиона евро (20-е место в турнирной таблице).
Ранее был опубликован список самых дорогих игроков Серии А.