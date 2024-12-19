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«Крылья Советов» имеют долг в размере миллиарда рублей

сегодня, 13:07

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире телеканала «Тольятти-24» рассказал об огромном долге «Крыльев Советов».

Все забыли, что лет 10 назад было объявлено о стратегическом партнёрстве клуба и «Ростеха». Партнёрство было разное, наверняка была и финансовая помощь. Но это не было спонсорством, потому что у нас есть займ у клуба перед компанией «РТ-Капитал», который исчисляется, кажется, 1 млрд рублей. Который пролонгируется по годам и не выплачивается, правительство даёт 2 млрд рублей в год на уставные цели через странный фонд с неправильным целеполаганием бюджетным, а клуб этот долг не гасит.

У нас есть долг, который искусственно поддерживается 10 лет, в размере 1 млрд рублей. Деньги по-другому стоят уже давно, а мы это всё поддерживаем. Как появились 26% у группы товарищей, связанных с компанией, о которой я сказал, и ещё и долг появился? Это та небольшая часть, которая сейчас является историей «Крыльев Советов».

Ранее Федорищев высказался о «Зените».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 13:56
Наверное это хехемон))) Они прибыльные)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:42
Федорищев, хватит привлекать к себе внимание.... Зачем эти пустые разговоры? Хочешь содержать футбольный клуб в области, содержи.... Но, тогда, сократи бюджетное финансирование и пересмотри организационно-штатную структуру в сторону сокращения. С какой стати она имеет вид, как у европейских топ-клубов?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:28
А у нас есть прибыльные клубы в России?
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