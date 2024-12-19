«Крылья Советов» имеют долг в размере миллиарда рублей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире телеканала «Тольятти-24» рассказал об огромном долге «Крыльев Советов».

Все забыли, что лет 10 назад было объявлено о стратегическом партнёрстве клуба и «Ростеха». Партнёрство было разное, наверняка была и финансовая помощь. Но это не было спонсорством, потому что у нас есть займ у клуба перед компанией «РТ-Капитал», который исчисляется, кажется, 1 млрд рублей. Который пролонгируется по годам и не выплачивается, правительство даёт 2 млрд рублей в год на уставные цели через странный фонд с неправильным целеполаганием бюджетным, а клуб этот долг не гасит.

У нас есть долг, который искусственно поддерживается 10 лет, в размере 1 млрд рублей. Деньги по-другому стоят уже давно, а мы это всё поддерживаем. Как появились 26% у группы товарищей, связанных с компанией, о которой я сказал, и ещё и долг появился? Это та небольшая часть, которая сейчас является историей «Крыльев Советов».