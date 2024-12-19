Стало известно, сколько Дзюба зарабатывает в «Акроне»

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сегодня, 10:28

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов отреагировал на информацию о том, что зарплата нападающего тольяттинцев около 1,5 миллиона рублей в месяц.

Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда. Артём входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков команды.

Напомним, Дзюба перешёл в «Акрон» в сентябре текущего года. На его счету 11 матчей, 3 гола и 3 ассиста.

Ранее Дзюба рассказал о своих целях на 2025 год.