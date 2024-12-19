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Стало известно, сколько Дзюба зарабатывает в «Акроне»

сегодня, 10:28

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов отреагировал на информацию о том, что зарплата нападающего тольяттинцев Артёма Дзюбы около 1,5 миллиона рублей в месяц.

Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда.

Артём входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков команды.

Напомним, Дзюба перешёл в «Акрон» в сентябре текущего года. На его счету 11 матчей, 3 гола и 3 ассиста.

Ранее Дзюба рассказал о своих целях на 2025 год.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 13:49
18 млн в год. Это условно говоря 200 тысяч долларов. На самом деле, для российского чемпа, где Зобнин до сих пор, кажется, 3,5млн в год получает, совсем немного.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:52
Всё в мире относительно. Так и тут, на фоне зарплаты в прежнем клубе это немного, а относительно средней зарплаты в Акроне, так вроде бы очень даже достойно. И уверен, что Артём себе ни в чём не отказывает, а его семья ни в чём не нуждается, и уж точно Дзюба не будет плакать о повышении цен на помидоры, как Комличенко.
Болейте за своих, а не против чужих!
7c5gqmh4qjnz
7c5gqmh4qjnz
сегодня в 12:03
За что? Просто поразительно как можно получать столько денег, ничего не делая.
e2a2qrrq9wet
e2a2qrrq9wet
сегодня в 11:30
Остальное получает в конверте
nfngd6puauq3
nfngd6puauq3
сегодня в 10:40
С учётом периодических лихих рейдов по раздевалке выходит ещё и побольше
tdjeukwht7ws
tdjeukwht7ws
сегодня в 10:35
Мягко скажем - ну очень много.
Гость
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