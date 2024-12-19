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Опубликован список самых дорогих игроков Серии А

сегодня, 11:05

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Серии А по итогам обновления. Ниже представлен топ-10.

1. Лаутаро Мартинес («Интер») — 100 миллионов евро.

2. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 85 миллионов евро.

3. Николо Барелла («Интер») — 80 миллионов евро.

4-6. Рафаэл Леау («Милан») — 75 миллионов евро.

4-6. Алессандро Бастони («Интер») — 75 миллионов евро.

4-6. Маркус Тюрам («Интер») — 75 миллионов евро.

7-9. Душан Влахович («Ювентус») — 60 миллионов евро.

7-9. Бремер («Ювентус») — 60 миллионов евро.

7-9. Федерико Димарко («Интер») — 60 миллионов евро.

10. Адемола Лукман («Аталанта») — 55 миллионов евро.

Ранее был опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А.

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Все комментарии
grigoriewana
grigoriewana
сегодня в 13:53
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:29
Кварацхелия растет как футболист))) и ценник достойный.
в зарплате правильно все расставит смотря, что в приоритете.
если деньги, то лучше сразу в Аравию ехать.
а если футбольные лавры и признание, то нужно идти в Барсу...
или в другой топовый клуб, но уж точно не оставаться в Неаполе.
жаль Алемани нету, он бы осуществил этот трансфер.
Деку просто дилетант.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:28
Я не думаю, что Симеоне, как-то по другому стал играть. Наверняка, тот же осторожный вариант, выжидательный. Очень показательный матч будет с Барсой, причем, не столько для Атлетико, сколько для Флика. Посмотрим, какой он стратег, ведь играя с Симеоне, надо быть очень осторожным, не бежать оголтело в атаку, можно жёстко нарваться на контру соперника, что, с Барсой уже было в этом чемпионате...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:24
...да нет,Минхерц,это своего рода корявенькая конкуренция,в тоже время ситуация всё таки забавная, а то постоянно Реал-Барса,Барса-Реал...! Когда кто рядом шевелится,встрепенулся уже
не на один поплавок внимание,а на несколько,клёв понимаешь..!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:18
Ты думаешь, что Симеоне может создать конкуренцию Реалу за чемпионство? Ничего не могу сказать, потому что не видел, ни одной игры Атлетико в этом сезоне. Посмотрю игру с Барсой, должно быть интересно. В чемпионство Барселоны не верю- сырая команда, безыдейная... Ну в общем, посмотрим.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:09
...чешутся руки до субботы, Атлетико- Барселона,хорошая вывеска, даже не знаю, Who...?! Понятно дело за Мадрид топить будет,только
чтобы потом, боком не вышло!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:01
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:58
...мне приснился Всевышний в образе одного из знакомых и Я согрешил с бывшей начальницой (...Только Вить,жене моей не расказывай) ...к чему бы это,опять грешу праздник же сегодня!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:51
Взаимно, Дружище!!!!!!!
Как спалось, после очередного титула?
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:49
....Витя,соратник !!! С днем тебя хорошим,праздничным!!! Здоровья!!!
Capral
Capral
сегодня в 12:44
Бесполезный грузин, так много стоит? Ну посмотрим, кто его купит за эти деньги. Обнищала Серия А на истинные таланты...
shur
shur ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 12:26
...ну спасибо Бро, пояснил, а то Я подумал,что ты
в конец решил Реал развалить (мне грузин не вкассу)...! Дааааа и удачи вам с Атлетико,грядёт битва,цена вопроса - Первая строчка в ЛаЛиге...!
shur
shur
сегодня в 12:20
...я бы в МЮ малыша Смотрящего взял попробовать,как он мне Вагнера напоминает! Маленький,шустрый,пробивной....безощитный,
на таких лёгеньких хорошо стандарты назначают, но хорошая техника у чела...!!! (Кто не понял Я про Lookmana)....!
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 12:19
Просто предложили Хвичу в ЛАЛигу . Я как болельщик Басы не хочу его видеть , не вижу в нём усиления состава , лучше уже Нико взять. Остаётся Реал и Атлетико, которые могут заплатить такие деньги . А так согласен , в Реале тоже делать нечего.
shur
shur ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 12:15
...почему в "Реал" опять в "Реал" ...??
(...почему Хвостов,опять Хвостов???!!!)
Sкрудж
Sкрудж ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 12:05
Только не в Барсе . Я думаю , что игрок однотипный и переоценнёный . Пусть Реал забирает или Атлетико, других претендентов за его стоимость в Испании нет.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:27
Хотелось бы посмотреть на Хвичу в Испании. Мне кажется, что Конте явно не тот тренер, который нужен Кварацхелии.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:10
Преимущество за Интером
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:09
Очень рад за Хвичу...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:07
Довольно предсказуемый список! Наверное Лаутаро скоро в АПЛ уйдёт
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