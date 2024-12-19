Опубликован список самых дорогих игроков Серии А

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Серии А по итогам обновления. Ниже представлен топ-10.
1. Лаутаро Мартинес («Интер») — 100 миллионов евро.
2. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 85 миллионов евро.
3. Николо Барелла («Интер») — 80 миллионов евро.
4-6. Рафаэл Леау («Милан») — 75 миллионов евро.
4-6. Алессандро Бастони («Интер») — 75 миллионов евро.
4-6. Маркус Тюрам («Интер») — 75 миллионов евро.
7-9. Душан Влахович («Ювентус») — 60 миллионов евро.
7-9. Бремер («Ювентус») — 60 миллионов евро.
7-9. Федерико Димарко («Интер») — 60 миллионов евро.
10. Адемола Лукман («Аталанта») — 55 миллионов евро.
Ранее был опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А.
в зарплате правильно все расставит смотря, что в приоритете.
если деньги, то лучше сразу в Аравию ехать.
а если футбольные лавры и признание, то нужно идти в Барсу...
или в другой топовый клуб, но уж точно не оставаться в Неаполе.
жаль Алемани нету, он бы осуществил этот трансфер.
Деку просто дилетант.
в зарплате правильно все расставит смотря, что в приоритете.
если деньги, то лучше сразу в Аравию ехать.
а если футбольные лавры и признание, то нужно идти в Барсу...
или в другой топовый клуб, но уж точно не оставаться в Неаполе.
жаль Алемани нету, он бы осуществил этот трансфер.
Деку просто дилетант.
не на один поплавок внимание,а на несколько,клёв понимаешь..!!!
не на один поплавок внимание,а на несколько,клёв понимаешь..!!!
чтобы потом, боком не вышло!!!
чтобы потом, боком не вышло!!!
Как спалось, после очередного титула?
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
Как спалось, после очередного титула?
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
в конец решил Реал развалить (мне грузин не вкассу)...! Дааааа и удачи вам с Атлетико,грядёт битва,цена вопроса - Первая строчка в ЛаЛиге...!
в конец решил Реал развалить (мне грузин не вкассу)...! Дааааа и удачи вам с Атлетико,грядёт битва,цена вопроса - Первая строчка в ЛаЛиге...!
на таких лёгеньких хорошо стандарты назначают, но хорошая техника у чела...!!! (Кто не понял Я про Lookmana)....!
на таких лёгеньких хорошо стандарты назначают, но хорошая техника у чела...!!! (Кто не понял Я про Lookmana)....!
(...почему Хвостов,опять Хвостов???!!!)
(...почему Хвостов,опять Хвостов???!!!)