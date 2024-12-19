Опубликован список самых дорогих игроков Серии А

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сегодня, 11:05

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Серии А по итогам обновления. Ниже представлен топ-10.

1. («Интер») — 100 миллионов евро.

2. («Наполи») — 85 миллионов евро.

3. («Интер») — 80 миллионов евро.

4-6. («Милан») — 75 миллионов евро.

4-6. («Интер») — 75 миллионов евро.

4-6. («Интер») — 75 миллионов евро.

7-9. («Ювентус») — 60 миллионов евро.

7-9. («Ювентус») — 60 миллионов евро.

7-9. («Интер») — 60 миллионов евро.

10. («Аталанта») — 55 миллионов евро.

Ранее был опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А.