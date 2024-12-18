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Опубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А

сегодня, 16:40

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших футболистов Серии А по итогам обновления.

Больше всего увеличилась трансферная стоимость полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса — плюс 20 миллионов евро. Теперь игрок оценивается в 50 миллионов евро. Больше всего в трансферной стоимости потеряли: нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес (новая трансферная стоимость — 100 миллионов евро), защитник «Милана» Тео Эрнандес (новая трансферная стоимость — 50 миллионов евро), полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис (новая трансферная стоимость — 45 миллионов евро) и защитник «Милана» Фикайо Томори (новая трансферная стоимость — 22 миллиона евро). Данные футболисты стали дешевле на 10 миллионов евро.

Опубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Серии АОпубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А

Ранее IFFHS объявила свой список лучших игроков 2024 года.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 16:55
Подешевели те кто должен был подорожать...
shur
shur
сегодня в 16:54
...Я люблю футбол всеми фибрами души! Но вот в чём пародокс,
именно в этом виде спорта Я постоянно ощущаю себя,в некотором
роде работорговцем,поймите меня правильно,так не хочется эти
ценники видеть постоянно! Всё же очень просто,если чел играет
классно значит на него идут люди, собираются стадионы, отсюда
радость общения,праздник!!! Ничего личного,так мысли вслух!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:47, ред.
Даже подешевевший стоит в два раза дороже подорожавшего. Интересная история...
Гость
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