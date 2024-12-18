Опубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А

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сегодня, 16:40

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших футболистов Серии А по итогам обновления.

Больше всего увеличилась трансферная стоимость полузащитника «Милана» — плюс 20 миллионов евро. Теперь игрок оценивается в 50 миллионов евро. Больше всего в трансферной стоимости потеряли: нападающий «Интера» (новая трансферная стоимость — 100 миллионов евро), защитник «Милана» (новая трансферная стоимость — 50 миллионов евро), полузащитник «Ювентуса» (новая трансферная стоимость — 45 миллионов евро) и защитник «Милана» (новая трансферная стоимость — 22 миллиона евро). Данные футболисты стали дешевле на 10 миллионов евро.