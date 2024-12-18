Опубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших футболистов Серии А по итогам обновления.
Больше всего увеличилась трансферная стоимость полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса — плюс 20 миллионов евро. Теперь игрок оценивается в 50 миллионов евро. Больше всего в трансферной стоимости потеряли: нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес (новая трансферная стоимость — 100 миллионов евро), защитник «Милана» Тео Эрнандес (новая трансферная стоимость — 50 миллионов евро), полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис (новая трансферная стоимость — 45 миллионов евро) и защитник «Милана» Фикайо Томори (новая трансферная стоимость — 22 миллиона евро). Данные футболисты стали дешевле на 10 миллионов евро.
Ранее IFFHS объявила свой список лучших игроков 2024 года.
именно в этом виде спорта Я постоянно ощущаю себя,в некотором
роде работорговцем,поймите меня правильно,так не хочется эти
ценники видеть постоянно! Всё же очень просто,если чел играет
классно значит на него идут люди, собираются стадионы, отсюда
радость общения,праздник!!! Ничего личного,так мысли вслух!!!
именно в этом виде спорта Я постоянно ощущаю себя,в некотором
роде работорговцем,поймите меня правильно,так не хочется эти
ценники видеть постоянно! Всё же очень просто,если чел играет
классно значит на него идут люди, собираются стадионы, отсюда
радость общения,праздник!!! Ничего личного,так мысли вслух!!!