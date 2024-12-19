Член совета директоров «Крыльев Советов» раскритиковал зарплату Осинькина

Член совета директоров «Крыльев Советов» и депутат Самарской Думы Александр Милеев считает, что зарплата главного тренера «Крыльев Советов» необоснованно высока.

Я очень уважаю Осинькина. Как к тренеру, у меня к нему нет вопросов. Но раньше он получал определённую зарплату, а потом Азаров решил платить ему 10 миллионов. Я спросил: «Дмитрий Игоревич, а у вас всё в порядке? Или у нас так много денег?» Он ответил, что это его решение.