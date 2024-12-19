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Член совета директоров «Крыльев Советов» раскритиковал зарплату Осинькина

сегодня, 12:25

Член совета директоров «Крыльев Советов» и депутат Самарской Думы Александр Милеев считает, что зарплата главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина необоснованно высока.

Я очень уважаю Осинькина. Как к тренеру, у меня к нему нет вопросов. Но раньше он получал определённую зарплату, а потом Азаров решил платить ему 10 миллионов. Я спросил: «Дмитрий Игоревич, а у вас всё в порядке? Или у нас так много денег?» Он ответил, что это его решение.

Ранее сообщалось, что Осинькин покинет «Крылья Советов» по окончании сезона.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:13
зарплаты депутатов давно необоснованно высокие.
при том, что акции газпрома пошли вниз и приблизились к уровню в 100 руб за одну газпромовскую бумажку.
не порядок.
Осинькин получает зарплату по контракту.
там не только в Осинькине дело.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:48
Тут даже дело не в размере зарплаты Оськина , это общая тенденция. Новый губер придя к власти "указающим перстом" обозначил план по сокращению финансирования клуба КС . И теперь персоны пониже рангом демонстрируют своё рвение , в то же время показывают свою лояльность к позиции губернатора, тем самым пытаются "обезопасить" себя в дальнейшем . Милеев как ни кто другой заинтересован в этом , как Член совета директоров «Крыльев Советов» и депутат Самарской Думы (короче два в одном).
Из всей этой истории пока точно можно сказать только одно - "Крыльям Советов" это точно на пользу не пойдёт ни в моральном ,ни в спортивном плане.
ky24bf5bugtp
ky24bf5bugtp
сегодня в 12:40
Не все в порядке в Крыльях с финансами, за что тренеру столько платят из государственной казны?
j666fx87bmz9
j666fx87bmz9
сегодня в 12:29
Чужие деньги считать все горазды
Гость
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