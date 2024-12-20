«Тоттенхэм» одержал победу над МЮ в результативном матче Кубка Лиги

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Лиги (4:3).
На 15-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке. На 47-й минуте вингер хозяев Деян Кулушевски укрепил преимущество своей команды. На 54-й минуте Соланке оформил дубль, доведя счёт до разгромного. На 63-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее отыграл один мяч. На 70-й минуте нападающий Амад Диалло сократил отставание гостей. В конце встречи вингер Сон Хын Мин забил четвёртый гол «шпор» в игре. На 90+5-й минуте ворота соперника поразил защитник МЮ Джонни Эванс.
P.S. ТТХ с Победой!!!
P.S. ТТХ с Победой!!!
Широкий футбол, размашистый. Единственное, чего было мало- мысли на поле. МЮ, больше играл импульсивно, по сюжету, у ТХ, мысли было больше, но только полтора тайма. Оборона МЮ- это конечно нечто. Столько элементарных ошибок, и главное- чисто позиционных, при том, что неразрешимых задач, Тотенхем перед соперником не ставил.
Отчасти, можно назвать такой футбол- дворовым, пацанским. В лучшей лиге мира не должны так безответственно играть в обороне. Результативность конечно придала свежести игре, усилила интригу, но в матчах таких команд, такого быть не должно. Это ненормально- семь мячей в одной игре. Много беготни, причем бесполезной и ненужной. Энергии много- ума мало...
Вобщем, победа Тотенхема, вполне заслуженная. Интригу, хозяева создали сами, можно было спокойней закончить игру... Ну а пока- ТХ с победой!!!
Широкий футбол, размашистый. Единственное, чего было мало- мысли на поле. МЮ, больше играл импульсивно, по сюжету, у ТХ, мысли было больше, но только полтора тайма. Оборона МЮ- это конечно нечто. Столько элементарных ошибок, и главное- чисто позиционных, при том, что неразрешимых задач, Тотенхем перед соперником не ставил.
Отчасти, можно назвать такой футбол- дворовым, пацанским. В лучшей лиге мира не должны так безответственно играть в обороне. Результативность конечно придала свежести игре, усилила интригу, но в матчах таких команд, такого быть не должно. Это ненормально- семь мячей в одной игре. Много беготни, причем бесполезной и ненужной. Энергии много- ума мало...
Вобщем, победа Тотенхема, вполне заслуженная. Интригу, хозяева создали сами, можно было спокойней закончить игру... Ну а пока- ТХ с победой!!!