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«Тоттенхэм» одержал победу над МЮ в результативном матче Кубка Лиги

сегодня, 01:02
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Лиги (4:3).

На 15-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке. На 47-й минуте вингер хозяев Деян Кулушевски укрепил преимущество своей команды. На 54-й минуте Соланке оформил дубль, доведя счёт до разгромного. На 63-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее отыграл один мяч. На 70-й минуте нападающий Амад Диалло сократил отставание гостей. В конце встречи вингер Сон Хын Мин забил четвёртый гол «шпор» в игре. На 90+5-й минуте ворота соперника поразил защитник МЮ Джонни Эванс.

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Все комментарии
7gzw3f89vxwx
7gzw3f89vxwx
сегодня в 01:56
Удовольствие получил, отлчный матч кубка, даже следующие теперь буду смотреть в надежде на такой же результат!
hugfbv5v2mg6
hugfbv5v2mg6
сегодня в 01:53
Матч вратарских привозов)
Capral
Capral
сегодня в 01:19
Да, давно так не смеялся!!! Две идиотские ошибки Форстера, автогол, нападение на вратаря и гол с углового!!! Что еще надо для интриги в матче такого уровня!!! У меня вопрос к защитникам ТХ: если вы знаете, что ваш вратарь не умеет играть ногами, зачем отдаёте ему мяч?! Если непосредственно по игре, то после скучнейшего и нуднейшего матча МС-МЮ, сегодня, игра была- динамичной и живой.

Широкий футбол, размашистый. Единственное, чего было мало- мысли на поле. МЮ, больше играл импульсивно, по сюжету, у ТХ, мысли было больше, но только полтора тайма. Оборона МЮ- это конечно нечто. Столько элементарных ошибок, и главное- чисто позиционных, при том, что неразрешимых задач, Тотенхем перед соперником не ставил.

Отчасти, можно назвать такой футбол- дворовым, пацанским. В лучшей лиге мира не должны так безответственно играть в обороне. Результативность конечно придала свежести игре, усилила интригу, но в матчах таких команд, такого быть не должно. Это ненормально- семь мячей в одной игре. Много беготни, причем бесполезной и ненужной. Энергии много- ума мало...

Вобщем, победа Тотенхема, вполне заслуженная. Интригу, хозяева создали сами, можно было спокойней закончить игру... Ну а пока- ТХ с победой!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:06, ред.
Смотря этот матч это Футбольный Реслинг, со всеми его правилами, симуляциями перехода инициативы, мне одному кажется, что АПЛ превратилась не в футбольную арену, а постанову футбольных матчей
P.S. ТТХ с Победой!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:05
лучшие в этом матче голкиперы,без них не было бы праздника.
Гость
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