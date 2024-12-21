«Барселона» хочет арендовать Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с нападающим Маркусом Рэшфордом.
В подписании форварда заинтересована «Барселона». Каталонский клуб предпримет попытку арендовать англичанина.
«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с нападающим Маркусом Рэшфордом.
В подписании форварда заинтересована «Барселона». Каталонский клуб предпримет попытку арендовать англичанина.
Нужно пожелать всего хорошего депутату, так как в МЮ действительно все плохо и он исчерпает свой талант впустую в МЮ, а пик Рэшфорда может пройти пока МЮ перебирает свои проблемы.
Я бы не хотел чтобы Рэшфорд перешел в отстойный клуб, чтобы критики Рэшфорда оказались правы. Ведь с одним Рэшфордом проблемы МЮ никак не связаны. Наверное МЮ больше потеряет с уходом, но если учесть что в МЮ и так все плохо, то разницы уже не будет, будет Рэшфорд с МЮ или не будет.
Нужно пожелать всего хорошего депутату, так как в МЮ действительно все плохо и он исчерпает свой талант впустую в МЮ, а пик Рэшфорда может пройти пока МЮ перебирает свои проблемы.
Я бы не хотел чтобы Рэшфорд перешел в отстойный клуб, чтобы критики Рэшфорда оказались правы. Ведь с одним Рэшфордом проблемы МЮ никак не связаны. Наверное МЮ больше потеряет с уходом, но если учесть что в МЮ и так все плохо, то разницы уже не будет, будет Рэшфорд с МЮ или не будет.