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«Барселона» хочет арендовать Рэшфорда

сегодня, 14:13

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с нападающим Маркусом Рэшфордом.

В подписании форварда заинтересована «Барселона». Каталонский клуб предпримет попытку арендовать англичанина.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:56, ред.
Возможно Рэшфорд заиграет, так как Рафинья из Лидса заиграл в Барсе, а Рэшфорд был в числе лучших когда-то в АПЛ, даже Ливерпуль его мог забрать.
Нужно пожелать всего хорошего депутату, так как в МЮ действительно все плохо и он исчерпает свой талант впустую в МЮ, а пик Рэшфорда может пройти пока МЮ перебирает свои проблемы.
Я бы не хотел чтобы Рэшфорд перешел в отстойный клуб, чтобы критики Рэшфорда оказались правы. Ведь с одним Рэшфордом проблемы МЮ никак не связаны. Наверное МЮ больше потеряет с уходом, но если учесть что в МЮ и так все плохо, то разницы уже не будет, будет Рэшфорд с МЮ или не будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:47
Не думаю, что это нужно Барсе. Агентский сброс в вентилятор. Надо как то показать активность и интерес топ клубов к депутату
allemz
allemz ответ c9wg8zx6ybsx (раскрыть)
сегодня в 14:25
В аренде нет ничего плохого и обойдется им в кусок колбасы. Вдруг у англичанина попрет и можно будет подумать о выкупе контракта. Удобно и безопасно через аренду попытать счастье со сбитыми летчиками
c9wg8zx6ybsx
c9wg8zx6ybsx
сегодня в 14:16
Как-будто денег у них немеренно и не знают куда потратить.
Гость
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