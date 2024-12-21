Ван Дейк может перейти в «Реал»

«Реал» хочет подписать игрока в центр обороны летом 2025 года.
Мадридский клуб рассматривает вариант замены для Давида Алабы и Эдера Милитао, которые часто получают травмы.
«Сливочные» включили в свой шорт-лист защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, который летом 2025-го может стать свободным агентом.
Даже Месси говорил, что против Вани оч. сложно играть. Об чём тут речь... Сегодня он первый среди лучших дефов.
Даже Месси говорил, что против Вани оч. сложно играть. Об чём тут речь... Сегодня он первый среди лучших дефов.
его оголять (ослаблять), но в целях усиления Мадрида,кто бы был
бы против, хороший игрок!
его оголять (ослаблять), но в целях усиления Мадрида,кто бы был
бы против, хороший игрок!