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Ван Дейк может перейти в «Реал»

сегодня, 11:55

«Реал» хочет подписать игрока в центр обороны летом 2025 года.

Мадридский клуб рассматривает вариант замены для Давида Алабы и Эдера Милитао, которые часто получают травмы.

«Сливочные» включили в свой шорт-лист защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, который летом 2025-го может стать свободным агентом.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 14:34
Не подпишет его Реал. Парню уже 33 года, и недавний горький опыт с подписанием возрастного Алабы, который не вылазит из лазарета, тому самое яркое подтверждение.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:06
Лишним уж точно он не будет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:19
Мощь и мастерство в одном флаконе, как говорится...
Даже Месси говорил, что против Вани оч. сложно играть. Об чём тут речь... Сегодня он первый среди лучших дефов.
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 12:10
....отвечу меркантильно, сейчас Ливер хорош, как то и нежелательно
его оголять (ослаблять), но в целях усиления Мадрида,кто бы был
бы против, хороший игрок!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:57
А почему бы ему не перейти в Королевский клуб?
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