Анчелотти: «2024-й год для „Реала“ оцениваю на пять с плюсом»

Главный тренер «Реала» подвёл итоги года.

Я оцениваю 2024-й на пять с плюсом, учитывая все наши сложности. Несмотря на это, мы выиграли пять трофеев. На 2025 год я прошу: бороться, бороться и выиграть Лигу чемпионов. Есть много счастливых моментов, это был отличный сезон. Не знаю, можно ли его повторить, все зависит от состава, который у нас очень высокого уровня. Мы проиграли не так много матчей, но, пожалуй, самым печальным было поражение от «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу». Санта-Клауса я прошу, чтобы в 2025 году меня больше не критиковали.