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Анчелотти: «2024-й год для „Реала“ оцениваю на пять с плюсом»

сегодня, 16:54

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги года.

Я оцениваю 2024-й на пять с плюсом, учитывая все наши сложности. Несмотря на это, мы выиграли пять трофеев. На 2025 год я прошу: бороться, бороться и выиграть Лигу чемпионов. Есть много счастливых моментов, это был отличный сезон. Не знаю, можно ли его повторить, все зависит от состава, который у нас очень высокого уровня. Мы проиграли не так много матчей, но, пожалуй, самым печальным было поражение от «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу». Санта-Клауса я прошу, чтобы в 2025 году меня больше не критиковали.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:52
Главное борцу с расизмом не забыть че нить вручить. Чтобы он потом сказал пламенную речь)))
779bxnct8kex
779bxnct8kex
сегодня в 18:13
У каждого свое мнение, но оценка явно завышена.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 17:16
Ну, если бы помимо отличного прошлого сезона, в этом Реал шёл бы сейчас на первом месте в Ла Лиге с неплохим отрывом от конкурентов, тогда можно было бы оценить и на пять с плюсом. А так просто на пять.
ce6wqdxfu3r6
ce6wqdxfu3r6
сегодня в 17:02
Тут папа Карло малость погорячился
Гость
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