Флориан Вирц выбрал между Месси и Роналду и «Барселоной» и «Реалом»

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц ответил на несколько вопросов болельщика.
Немецкий футболист заявил, что между Лионелем Месси и Криштиану Роналду выберет аргентинца. Также Вирц отдал предпочтение «Барселоне», а не «Реалу».
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц ответил на несколько вопросов болельщика.
Немецкий футболист заявил, что между Лионелем Месси и Криштиану Роналду выберет аргентинца. Также Вирц отдал предпочтение «Барселоне», а не «Реалу».
Блейте за своих, а не против чужих!
Блейте за своих, а не против чужих!