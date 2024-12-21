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Флориан Вирц выбрал между Месси и Роналду и «Барселоной» и «Реалом»

сегодня, 14:46

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц ответил на несколько вопросов болельщика.

Немецкий футболист заявил, что между Лионелем Месси и Криштиану Роналду выберет аргентинца. Также Вирц отдал предпочтение «Барселоне», а не «Реалу».

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:11
Ну всё- дорога в Мадрид ему закрыта. А может, от злобы на Реал так сказал, что не приглашают... Всё может быть. Насчет Месси или Рона- ответ глупый, потому что умный человек, никогда не станет выбирать, одного лучшего, среди двух абсолютно разных гениев, при том, что каждый из них- гениален по своему. Вирц и на футбольном поле не сильно креативит, нет в нём изысканной творческой изюминки.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:06
Было бы странно, если бы Вирц, выбрав Месси, вдруг отдал бы предпочтение Реалу. Не могу с полной уверенностью утверждать, что он является большим поклонником каталонского клуба, но по данному ответу можно судить, что его симпатии лежат на стороне Барсы, а не на стороне королевского клуба, иначе бы Флориан ответил с точностью наоборот.
Блейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:54
Полностью одобряю Его выбор...
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