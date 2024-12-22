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Дисаси не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно

сегодня, 11:18

Французский защитник Аксель Дисаси не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно.

Журналист Низаар Кинселла поделился инсайдерской информацией и сообщил, что Дисаси будет бороться за место в составе.

По Дисаси было принято решение, что он остается в команде. Француз продолжит бороться за место в стартовом составе. Поэтому зимой Дисаси не уйдет из клуба.

Источник предположил, что это связано с тем, что «Челси» не смог договориться о покупке нового центрального защитника, который мог бы заменить француза в команде.

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yymp2qt6fzsb
сегодня в 12:12
За неимением лучшего и этот француз сойдёт.
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