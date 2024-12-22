«Реал» готов продать Милитао и Алабу

Мадридский «Реал» готов рассмотреть вариант с продажей защитников Эдера Милитао и Давида Алабы летом в связи с травматичностью футболистов.
По информации источника, в качестве потенциальных замен для Алабы и Милитао «сливочные» рассматривают центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и защитника леверкузенского «Байера» Жонатана Та. Контракты двух этих игроков со своими клубами заканчиваются грядущим летом.
Милитао больше шансов продать, хотя уверен, что тоже учитывая его травматичность, за довольно скромные деньги. Но вопрос тот же, захочет ли уходить сам бразилец.
А вот новость о желании Реала приобрести ван Дейка больше похожа на утку. Игроку 33 года. Реал за последние несколько лет наоборот максимально омолаживал состав, плюс есть горький опыт с тем же Алабой. И если заинтересованность Джонатаном Та выглядит вполне обоснованной, то Вирджил сюда никаким боком не вписывается.
Милитао больше шансов продать, хотя уверен, что тоже учитывая его травматичность, за довольно скромные деньги. Но вопрос тот же, захочет ли уходить сам бразилец.
А вот новость о желании Реала приобрести ван Дейка больше похожа на утку. Игроку 33 года. Реал за последние несколько лет наоборот максимально омолаживал состав, плюс есть горький опыт с тем же Алабой. И если заинтересованность Джонатаном Та выглядит вполне обоснованной, то Вирджил сюда никаким боком не вписывается.