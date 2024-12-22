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«Реал» готов продать Милитао и Алабу

сегодня, 09:49

Мадридский «Реал» готов рассмотреть вариант с продажей защитников Эдера Милитао и Давида Алабы летом в связи с травматичностью футболистов.

По информации источника, в качестве потенциальных замен для Алабы и Милитао «сливочные» рассматривают центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и защитника леверкузенского «Байера» Жонатана Та. Контракты двух этих игроков со своими клубами заканчиваются грядущим летом.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:02
Два списанных уже товарища, если только в судитии примут их
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4h5kv6bmb39y
сегодня в 10:21
А Камерунского Эму Реал не готов продать?Или так и будет ему одно место ли,,,ь?
Incredulous
Incredulous ответ rmrmrml (раскрыть)
сегодня в 10:16
Согласен. От Алабы нужно избавляться в первую очередь, хоть бесплатно кому-нибудь отдавать. Главное разгрузить зарплатную ведомость, тем более учитывая, что у австрийца самая высокая з/п в команде после Мбаппе. Вот только вопрос в другом, - захочет ли сам Алаба уходить, понимая, что в таком возрасте, после такой травмы его явно не возьмут не в один топ-клуб, и уж тем более не будут платить такую зарплату.
Милитао больше шансов продать, хотя уверен, что тоже учитывая его травматичность, за довольно скромные деньги. Но вопрос тот же, захочет ли уходить сам бразилец.
А вот новость о желании Реала приобрести ван Дейка больше похожа на утку. Игроку 33 года. Реал за последние несколько лет наоборот максимально омолаживал состав, плюс есть горький опыт с тем же Алабой. И если заинтересованность Джонатаном Та выглядит вполне обоснованной, то Вирджил сюда никаким боком не вписывается.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:13
Действительно, зачем они нужны? Это футбол...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:04
Хлопотно будет их продать. К бабке не ходи
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 09:57
ну да!!! Алабы уже не молод и долго восстанавливается, а Милитао уже второй сезон получает одну и туже травму!! вот только кто их купит с такой травматичностью, ну или хоть какие ни какие ну деньжата можно заработать, да и ЗП снизится, особенно учитывая какая она у Алабы!!
Гость
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