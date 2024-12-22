«Реал» готов продать Милитао и Алабу

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сегодня, 09:49

Мадридский «Реал» готов рассмотреть вариант с продажей защитников и летом в связи с травматичностью футболистов.

По информации источника, в качестве потенциальных замен для Алабы и Милитао «сливочные» рассматривают центрального защитника «Ливерпуля» и защитника леверкузенского «Байера» . Контракты двух этих игроков со своими клубами заканчиваются грядущим летом.