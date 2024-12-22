«Атлетико» рассматривает возможность выкупа Ленгле

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сегодня, 10:35

Игра защитника «Барселоны», арендованного «Атлетико», в последних матчах заставила «матрасников» серьёзно задуматься о выкупе игрока. Данный трансфер может осложнить то, что арендное соглашение не подразумевает опцию выкупа. Однако в пользу потенциальной сделки говорят финансовые проблемы «Барселоны».

За «Атлетико» Ленгле провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего француза в 5 миллионов евро.

Напомним, в рамках 18-го тура Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Барселону».