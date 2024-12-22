На Мусиалу претендуют топ-клубы АПЛ

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сегодня, 11:12

«Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» предпринимают шаги, чтобы заполучить полузащитника «Баварии» и сборной Германии . Сам игрок рассказал, что в будущем хотел бы поиграть в Испании. Данная информация заставила «Реал» и «Барселону» задуматься над возможным трансфером лучшего игрока сборной Германии.

Напомним, Мусиала находится в системе «Баварии» с шестнадцати лет. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний атакующий полузащитник сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Мусиалу в 140 миллионов евро.

Ранее натурализованный англичанин рассказал, что в детстве болел за «Барселону».