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«Манчестер Юнайтед» в 2025 году намерен потратить на трансферы 200 млн евро

сегодня, 11:44

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим передал владельцам клуба список из трёх игроков, которых он хочет приобрести в 2025 году. Речь идёт о: нападающем «Наполи», находящемся в аренде в «Галатасарае», Викторе Осимхене; защитнике «Барселоны» Рональде Араухо и полузащитнике «Саутгемптона» Тайлере Диблинге. На эти трансферы «манкунианцы» готовы потратить около 166 миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» установил цену на нападающего Алехандро Гарначо.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:07
Почему-то я не удивлён. в последнее время Манчестер Юнайтед это чёрная дыра
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:58
Обычный год для МЮ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:50
Да хоть 500... Рой Кин уже всё сказал: " МЮ - кладбище игроков и их футбольной карьеры, поэтому толковые и перспективные в сторону Манчестера не смотрят"

Печально всё это , канеш...
Гость
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