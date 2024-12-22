«Манчестер Юнайтед» в 2025 году намерен потратить на трансферы 200 млн евро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим передал владельцам клуба список из трёх игроков, которых он хочет приобрести в 2025 году. Речь идёт о: нападающем «Наполи», находящемся в аренде в «Галатасарае», Викторе Осимхене; защитнике «Барселоны» Рональде Араухо и полузащитнике «Саутгемптона» Тайлере Диблинге. На эти трансферы «манкунианцы» готовы потратить около 166 миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов евро).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» установил цену на нападающего Алехандро Гарначо.
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Печально всё это , канеш...