«Манчестер Юнайтед» в 2025 году намерен потратить на трансферы 200 млн евро

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сегодня, 11:44

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» передал владельцам клуба список из трёх игроков, которых он хочет приобрести в 2025 году. Речь идёт о: нападающем «Наполи», находящемся в аренде в «Галатасарае», ; защитнике «Барселоны» и полузащитнике «Саутгемптона» . На эти трансферы «манкунианцы» готовы потратить около 166 миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» установил цену на нападающего Алехандро Гарначо.