Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Динамо» ведёт переговоры по трансферу Глебова

сегодня, 13:18

«Динамо» ведёт активные переговоры по трансферу полузащитника «Ростова» и сборной России Данилы Глебова. В настоящий момент стороны обсуждают сумму потенциального перехода. Речь идёт о 9 — 10 миллионах евро. Сообщается, что «Динамо» активизировало переговоры по Глебову на фоне информации о возможном уходе хавбека Луиса Чавеса.

Напомним, Данила выступает за «Ростов» с января 2019 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего опорного полузащитника 23 матча, гол, ассист и 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Ростова» в 8 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка подтвердил интерес к Глебову.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Балтика» не подпишет племянника Зеедорфа
Сегодня, 12:52
Грулёв сможет покинуть «Пари НН» бесплатно в случае вылета команды
Сегодня, 11:57
«Урал» намерен приобрести полузащитника «Рубина»
Сегодня, 10:09
Клубы из Европы проявляют интерес к полузащитнику «Краснодара»
Сегодня, 09:47
Агент защитника «Коринтианса» отреагировал на слухи об интересе «Локо»
Сегодня, 09:37
СлухиГрулёв близок к переходу в «Пари НН»
Сегодня, 08:23
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 14:27
Lotsman.

Спасибо, разобрались.
gxsy4kr76x65
gxsy4kr76x65
сегодня в 14:21
Ну неужели он столько стоит реально?
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 14:19
Не надо человеку, который тебе противен, приписывать все грехи Мира. То Личка не знает о чём говорит, речь про коррупцию в бундеслиге, которая и правда имела место быть. То теперь все правила перехода игрока под чешского тренера переделали.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:07, ред.
Capral
Есть такая поговорка - В каждой избушке, свои погремушки. Разве есть какие то ограничения на ведение переговоров? Да и что можно считать переговорами? Даже если одна сторона задала вопрос, а другая ответила отказом, это тоже переговоры, своего рода.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 13:57
Бл...?!?!?!?!?!?!!?!!!!!????


А как клубы игроков продают??? Как???
Т.е. все ждут окончания контракта и переходят?????

Клубы обсуждат сумму трансфера. Неважно до какого года контракт, хоть до 2098.

Это клуб с игроком не может вести переговоры, если у игрока более полугода до конца контракта.

Вот и вся логика!!!
Capral
Capral
сегодня в 13:53
Lotsman.

Но даже, если обсуждают сумму потенциального перехода, то как можно её обсуждать, если контракт до 2028г? Я конечно в таких делах несилен, но самая простая логика должна быть?
shlomo
shlomo
сегодня в 13:50, ред.
Не претендую на истину последней инстанции, НО на мой не профессиональный взгляд Глебов переоценён. Чавеса нужно удерживать Динамо, если хотят бороться с Зенитом. Глебов это игрок уровня середины таблицы. Будет вторым Макаровым. Глебова хвалят только те, кто близок к Ростову (друзья, Карпин). Ему цена край 5, да ито из-за паспорта.... а за 10-ку это должен быть опорник уровня Игоря Денисова. Глебов просто хороший игрок, но не ТОПище!!!
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:47
Там немецкая пресса, которая лучше всех всё знает.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:45
С игроком никто такие переговоры не ведёт.
".........В настоящий момент стороны обсуждают сумму потенциального перехода..........."
Сумма потенциального перехода может обсуждаться между клубами, а с игроком, если с ним ведутся переговоры, обсуждается сумма зарплаты.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 13:37
Какой порядок, мне очень интересно??? Клубы могут вести переговоры друг с другом по поводу игрока. Это с игроком нельзя внсти, если с клубом нет договорённости. Это, видимо, немецкая пресса такое пишет.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86 ответ g2eebxg56f8j (раскрыть)
сегодня в 13:35
Ну, если его даже трансфермакт оценивает в 8 млн. А здесь многие считают данный ресурс самым правдоподобным с точки зрения оценки стоимости игроков.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 13:32, ред.
Причем тут контракт до 28 года, если Динамо ведёт переговоры с Ростовом о цене за игрока. А не с игроком переговоры.
g2eebxg56f8j
g2eebxg56f8j
сегодня в 13:31
Явный фейк, не стоит Глебов столько и в Динамо он как-то не вписывается.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:28
Главное чтобы не в Спартак, всё остальное можно. Но это конечно откровенная глупость платить за Умярова, тьфу ты, оговорочка по Фрейду, то есть Глебова такие деньги, он и половины не стоит.
Capral
Capral
сегодня в 13:25
Одного не понимаю: как можно вести переговоры с игроком, если у него контракт с другим клубом до 2028г? Я понимаю, что жлобине, хаму и грубияну нужно усиление, ведь он жe завидует Семаку, в плане финансовых возможностей, но порядок есть порядок, и его невозможно изменить под себя.
g8sgfmyj5y75
g8sgfmyj5y75
сегодня в 13:23
Глебов для Динамо не подойдет, это чисто ростовский игрок.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 