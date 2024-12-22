«Динамо» ведёт переговоры по трансферу Глебова

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сегодня, 13:18

«Динамо» ведёт активные переговоры по трансферу полузащитника «Ростова» и сборной России . В настоящий момент стороны обсуждают сумму потенциального перехода. Речь идёт о 9 — 10 миллионах евро. Сообщается, что «Динамо» активизировало переговоры по Глебову на фоне информации о возможном уходе хавбека Луиса Чавеса.

Напомним, Данила выступает за «Ростов» с января 2019 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего опорного полузащитника 23 матча, гол, ассист и 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Ростова» в 8 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка подтвердил интерес к Глебову.