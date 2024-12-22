Ряд топ-клубов проявляют интерес к Сане

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сегодня, 14:29

«Барселона», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» рассматривают возможность приобретения нападающего «Баварии» и сборной Германии .

Напомним, Сане перешёл в мюнхенский клуб из «Манчестер Сити» в июле 2020 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 28-летний правый вингер сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает Сане в 45 миллионов евро.

Ранее игрок заявил, что хочет остаться в «Баварии».