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Ряд топ-клубов проявляют интерес к Сане

сегодня, 14:29

«Барселона», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» рассматривают возможность приобретения нападающего «Баварии» и сборной Германии Лероя Сане.

Напомним, Сане перешёл в мюнхенский клуб из «Манчестер Сити» в июле 2020 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 28-летний правый вингер сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает Сане в 45 миллионов евро.

Ранее игрок заявил, что хочет остаться в «Баварии».

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 14:42
Не представляю, кто мог на него обратить внимание, если у человека нет элементарного здравого смысла, при весьма неплохой технике... Барсе он точно не подойдет, там своих технарей хватает, а футбольную мысль- Флик не способен приставить игроку...
fnpv33ffpnky
fnpv33ffpnky
сегодня в 14:33
Всё равно он везде будет дурака валять
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 14:32
Это саньё не заслуживает играть в топ клубах.
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