Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Фламенго» может подписать Фирмино

сегодня, 14:26

Новый спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту начал прорабатывать варианты усиления состава к следующему сезону.

И главная проблема в команде — необходимость заменить ключевого форварда Габриэля Барбосу, контракт с которым истекает 31 декабря.

На его место Боту хочет пригласить 33-летнего звёздного экс-форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который с лета прошлого года играет в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли».

Помешать переходу может высокая зарплата игрока, который сейчас зарабатывает около 10 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хамес Родригес может стать игроком мексиканской «Америки»
Сегодня, 13:52
Слухи«Наполи» и «Барселона» хотят арендовать нападающего «Челси»
Сегодня, 13:49
Слухи«Милан» близок к приобретению вингера из «Атлетико Паранаэнсе»
Сегодня, 13:40
Слухи«Эвертон» отказался подписывать Холанда, когда Эрлингу было 15 лет
Сегодня, 13:30
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах вингера «Челси»
Сегодня, 12:43
«Ливерпуль» и ПСЖ поборются за полузащитника «Лиона»
Сегодня, 12:21
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 