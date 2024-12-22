«Фламенго» может подписать Фирмино

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сегодня, 14:26

Новый спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту начал прорабатывать варианты усиления состава к следующему сезону.

И главная проблема в команде — необходимость заменить ключевого форварда , контракт с которым истекает 31 декабря.

На его место Боту хочет пригласить 33-летнего звёздного экс-форварда «Ливерпуля» , который с лета прошлого года играет в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли».

Помешать переходу может высокая зарплата игрока, который сейчас зарабатывает около 10 миллионов евро.