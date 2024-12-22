«Фламенго» может подписать Фирмино

Новый спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту начал прорабатывать варианты усиления состава к следующему сезону.
И главная проблема в команде — необходимость заменить ключевого форварда Габриэля Барбосу, контракт с которым истекает 31 декабря.
На его место Боту хочет пригласить 33-летнего звёздного экс-форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который с лета прошлого года играет в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли».
Помешать переходу может высокая зарплата игрока, который сейчас зарабатывает около 10 миллионов евро.