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Сафонов: «Я не считаю себя лучшим игроком матча против „Ланса“»

сегодня, 09:48
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов подвёл итоги матча 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса».

Я счастлив, но не считаю себя лучшим игроком матча. Отбивать пенальти — это нормально для вратаря. Это был сложный матч, временами нам везло. У каждого есть секреты, но я не собираюсь их раскрывать. А что насчёт Парижа? Он очень интересен для меня, это новый уровень, и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Сейчас я лучше понимаю требования тренера, и мне всё даётся легче. Когда я только приехал, первые тренировки были ужасными, потому что всё происходило слишком быстро. Мне нужно было время, чтобы поднять свой уровень, и теперь я готов играть, быть в этой команде.

Напомним, Сафонов отразил два удара в серии послематчевых пенальти.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 10:21
Молодец Матвей. То, что ПСЖ по игре не справился с Ланс, это дело команды, а пенальти есть пенальти. Хоть Ланс пробивает, хоть Реал, это пенальти. И Матвей молодец, справился.
"....А что насчёт Парижа? Он очень интересен для меня, это новый уровень.........." - А вот это меня удивило. По мне так мог сказать житель Васюкино, который нигде не был и вдруг попал в Париж.) Лично для меня Париж стал одним из разочарований. Ещё в молодости Париж, в мыслях моих, был чем то необыкновенным. Но когда я первый раз попал в Париж, я был сильно разочарован.
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fktg3jqgg748
сегодня в 09:51
Матвей показал настоящий класс! Пенальти – это всегда лотерея, а он дважды вытащил команду. В Париже ему пришлось нелегко, но видно, как он вырос за это время. Теперь Сафонов – важная часть команды, и его уверенность на поле внушает уважение.
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