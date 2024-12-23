Сафонов: «Я не считаю себя лучшим игроком матча против „Ланса“»

Вратарь ПСЖ и сборной России подвёл итоги матча 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса».

Я счастлив, но не считаю себя лучшим игроком матча. Отбивать пенальти — это нормально для вратаря. Это был сложный матч, временами нам везло. У каждого есть секреты, но я не собираюсь их раскрывать. А что насчёт Парижа? Он очень интересен для меня, это новый уровень, и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Сейчас я лучше понимаю требования тренера, и мне всё даётся легче. Когда я только приехал, первые тренировки были ужасными, потому что всё происходило слишком быстро. Мне нужно было время, чтобы поднять свой уровень, и теперь я готов играть, быть в этой команде.