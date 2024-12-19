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Российский вратарь «Фамаликау» доигрывал матч с тяжёлой травмой

сегодня, 14:46
БрагаЛоготип футбольный клуб Брага3 : 3Логотип футбольный клуб Фамаликау (Вила Нова де Фамаликау)ФамаликауМатч завершен

Вратарь «Фамаликау» Иван Злобин получил тяжёлую травму на 6-й минуте игры 14-го тура чемпионата Португалии против «Браги» (3:3). Злобин доиграл матч до конца, а позже был госпитализирован.

Пресс-служба «Фамаликау» выпустила заявление по данному поводу.

Футбольный клуб «Фамаликау» сообщает, что игрок Иван Злобин выбыл из строя на неопределённый срок из-за разрыва коры почек IV степени (левая почка), полученного на шестой минуте матча против «Браги», сыгранного в прошлый понедельник и относящегося к 14-му туру португальской лиги.
После проведения дополнительных тестов Иван Злобин останется в больнице, где за ним будет вестись тщательное наблюдение и, возможно, потребуется операция.

Российский вратарь «Фамаликау» доигрывал матч с тяжёлой травмой

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:11
кошмар какой ...
c3gfkj9ttpda
c3gfkj9ttpda
сегодня в 15:57
Не везёт вратарям последние дни
sg7a8neg5fzf
sg7a8neg5fzf
сегодня в 14:53
Кому нужен этот героизм, чтобы потом ходить инвалидом.
3sjwu8zx8ajj
3sjwu8zx8ajj
сегодня в 14:50
Главное, чтобы почку удалось сохранить
Гость
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