Российский вратарь «Фамаликау» доигрывал матч с тяжёлой травмой

Вратарь «Фамаликау» получил тяжёлую травму на 6-й минуте игры 14-го тура чемпионата Португалии против «Браги» (3:3). Злобин доиграл матч до конца, а позже был госпитализирован.

Пресс-служба «Фамаликау» выпустила заявление по данному поводу.

Футбольный клуб «Фамаликау» сообщает, что игрок Иван Злобин выбыл из строя на неопределённый срок из-за разрыва коры почек IV степени (левая почка), полученного на шестой минуте матча против «Браги», сыгранного в прошлый понедельник и относящегося к 14-му туру португальской лиги.

После проведения дополнительных тестов Иван Злобин останется в больнице, где за ним будет вестись тщательное наблюдение и, возможно, потребуется операция.