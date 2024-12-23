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Футболисты «Барселоны» опустошены после поражения от «Атлетико»

сегодня, 10:40

Футболисты «Барселоны» были очень расстроены поражением от «Атлетико» (1:2) в матче 18-го тура Ла Лиги. И даже пришедший в раздевалку после игры главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не смог взбодрить игроков. Немец похвалил команду за хорошую игру, не обращая внимания на негативные моменты (в частности на ошибки, которые привели ко второму пропущенному мячу).

Большинство авторитетных игроков ушли с опущенными головами, некоторые были заметно подавлены, как Педри, Иньиго Мартинес или Рафинья, который в смешанной зоне винил себя в поражении. Некоторые злились на себя, как, например, Роберт Левандовски и Дани Ольмо. Марк Касадо переживал из-за своей грубой ошибки. А Френки де Йонг остался недоволен тем, что не принял участия в данной игре.

Ранее Левандовски назвал причины поражений «Барселоны».

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:42
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