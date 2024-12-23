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«Палмейрас» заинтересован в нападающем «Барселоны»

сегодня, 15:06

«Палмейрас» предложил 20 миллионов евро плюс бонусы за нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии до 20 лет, находящимся в аренде в «Бетисе», Витора Роке. Однако игрок отказался от трансфера и намерен доиграть сезон в составе клуба из Севильи, который имеет опцию выкупа бразильца.

Напомним, контракт Роке с «Барселоной» действует до июня 2031 года. В текущем сезоне, выступая за «Бетис», 19-летний форвард сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает Роке в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может включить бразильца в сделку по покупке нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:08
Всё возможно - Барсе средства не помешают...
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