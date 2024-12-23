«Интер» нашёл новый алмаз среди свободных агентов. Любимчик Гвардиолы – мечта топ-клубов

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23 декабря 2024, 09:09

Хавбека хотят снова увести у Пепа.

В «Барсе» был лидером, его уход сделал каталонцев слабее

Летом 2023 года Илкай Гюндоган вышел на рынок свободных агентов – и это был едва ли не главный актив для европейских грандов. На опережение сработала «Барселона», именно к каталонцам тогда отправился немец. Изначально было ясно, что в условиях финансового кризиса «сине-гранатовые» сорвали куш. Они получили бесплатно игрока, который за месяц до этого стал победителем ЛЧ , чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии. Причём в составе гегемона считался креативным центром.

И за период карьеры в Испании Илкай доказал свой статус. Полузащитнику потребовалось время на адаптацию, но когда он набрал ход, атака «блауграны» преобразилась. С февраля каталонцы сильно прибавили – и огромная заслуга в этом на немце. С ним команда быстрее обращалась с мячом, выпады становились острее. Гюндоган ассистировал Кристенсену на победный гол в матче 1/8 финала ЛЧ против ПСЖ . А в 35 матчах чемпионата забил пять мячей и отдал восемь голевых.

Общей картины немец точно не портил, он был бы полезен Флику в новом сезоне. При этом сам футболист, видимо, быстро понял: перспектив у проекта на ближайшей дистанции нет. Ради воссоединения с «Ман Сити» полузащитник отказался от зарплаты за два года контракта с «сине-гранатовыми».

Пеп ценил Илкая, но возраст сказывается

Весной 2023 года Пепа активно расспрашивали о переговорах с Гюндоганом. Тогда поползли слухи, что «Барселона» убедила игрока на трансфер. И Пеп чётко обозначил свою позицию:

Клуб знает, что я думаю. Я бы хотел работать с Гюндоганом в будущем. Клуб целиком и полностью вовлечён [в переговоры по контракту], и руководство знает моё мнение по этому вопросу.

Поэтому можно представить, насколько испанский менеджер был счастлив от возможности воссоединиться на следующий год. На замену немцу подписали более молодого Матео Ковачича – хорват тоже обладал культурой паса и хорошо двигал атаку. Но два плеймейкера лучше, чем один. Теперь у Гвардиолы в распоряжении был и Матео, и Илкай.

Пеп часто задействует сразу обоих. Их можно вдвоём ставить в опорную зону, либо кого-то переводить на позицию «десятки» (при схеме «4-2-3-1»). Гюндогана при этом часто поднимают выше, а Матео играет единственного опорника в формации «4-1-4-1».

В то же время функционал немца несколько изменился, в голевых атаках он больше не так заметен. Да и времени на поле стал проводить меньше. Неудивительно, учитывая напряжённость английского календаря и кризис «горожан». Сейчас Пеп отчаянно пытается найти рабочие сочетания – нужны более молодые и быстрые исполнители.

«Нерадзурри» построили чемпионскую команду на свободных агентах

Так что никто не удивится, если следующим летом Гюндоган снова окажется на рынке свободных агентов (текущий контракт рассчитан до окончания нынешнего сезона). Оперативно в ситуацию вмешался «Интер». «Нерадзурри» хотят подхватить Илкая после истечения его контракта с «Сити». Клуб на этом секторе рынка работает эталонно. Миланцы сделали себе имя на арендах и свободных агентах. Генриха Мхитаряна подобрали бесплатно после «Ромы», на Андре Онана тоже не потребовалась компенсация. На последнем спустя год крупно наварились (продали в МЮ ). Самый свежий пример – Пётр Зелиньски. Да, поляк получает мало игровой практики, это не стопроцентный игрок старта, но тут дело и в форме партнёров по позиции (Генрих не торопится стареть). За небольшие деньги «нерадзурри» сколотили чемпионскую команду, которая теперь ведёт гонку с менее опытными «Наполи» и «Аталантой».

Плюс для 34-летнего Илкая в том, что в Серии А играют не в таком высоком темпе, да и календарь чуть более щадящий. Возрастные игроки тут раскрываются по-новому. Тот же Мхитарян до сих пор незаменим в старте «Интера». А ведь армянскому хавбеку уже 35 лет – и темп чемпионата Англии он перестал тянуть раньше Илкая. Немец с его видением поля и скоростью принятия решений отлично впишется.

Перестройка и нестабильность – не то, что нужно возрастному исполнителю

Самому Гюндогану вариант с переходом стоит рассмотреть всерьёз. На это несколько причин. Прежде всего, количество игровой практики, статус в команде и темп. В Италии возрастному хавбеку будет объективно комфортнее. Здесь не такие жёсткие единоборства, но настолько же интересная чемпионская гонка.

Чемпионская гонка – мостик ко второму пункту. «Интер» в борьбе за титул Серии А смотрится интереснее, чем «Ман Сити» в гонке АПЛ . Да и в Лиге чемпионов перспективы «Интера» на порядок радужнее, чем у «горожан».

Можно говорить и о состоянии проекта. Глобально «Интер» в этом плане – не конкурент для «Сити». Но на дистанции ближайшего года «нерадзурри» чуть впереди. Сейчас оголились проблемы «небесно-голубых», у них достаточно возрастной костяк, которому тяжелее набирать форму. Травма Родри это только подчеркнула. А 34-летнему Илкаю важнее как раз на ближайшей дистанции бороться за трофеи – пока ещё есть возможность выходить на поле и делать разницу.

Летом (а судя по инсайдам, может, и зимой) «Сити» начнёт масштабную закупку. Руководство настроено переломить ход сезона. И для этого им нужны молодые дерзкие исполнители. Илкай под эту характеристику не подходит. Да и не факт, что процесс пройдёт быстро и гладко. Уж лучше перестраховаться. «Интер» хоть и не гегемон, но тоже топ-клуб.