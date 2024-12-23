Бывший японский вратарь повторил свой известный автогол 20-летней давности

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сегодня, 15:34

Бывший японский вратарь 21 декабря отпраздновал своё 45-летие.

В этот день он собрал бывших товарищей на свой прощальный матч в пригороде Токио. Экс-голкипер воспользовался возможностью, чтобы воспроизвести известный автогол, забитый им в 2004 году.

Тогда футболист, выступавший за «Касиву Рейсол», забил гол в свои ворота в игре с «Санфречче Хиросимой», потеряв контроль над мячом, когда готовился сделать пас рукой на одного из одноклубников.

Несмотря на то, что прощальный матч должен был закончиться со счётом 10:9 в пользу его команды, Минами решил повторить свою самую известную ошибку. С мячом в руках он, падая, отправил мяч в свои ворота, после чего запросил VAR . Гол в итоге был подтверждён, основное время завершилось вничью и игра дошла до серии пенальти.

Юта в этой игре выступал за обе команды, отыграв в качестве вратаря и полевого игрока, забив ещё два гола.

На пресс-конференции по итогам встречи он объяснил своё решение повторить момент 20-летней давности: