Доннарумма репостнул фото Сафонова после матча ПСЖ с «Лансом»

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма сделал репост публикации ПСЖ с одноклубником Матвеем Сафоновым после победы над «Лансом» в матче 1/32 финала Кубка Франции (1:1 в основное время, 4:3 по пенальти).
Итальянский голкипер показал фотографию, на которой россиянин празднует победу вместе с партнёрами по команде. Футболист написал: «Да!» Сафонов отразил два удара в серии пенальти.
Доннарумма не принимал участия в игре. Ранее он получил травму лица в поединке с «Монако», ему наложили десять швов.
Минимум семь сантиметров...
Разворотили птенцы Князя....)
Минимум семь сантиметров...
Разворотили птенцы Князя....)