Доннарумма репостнул фото Сафонова после матча ПСЖ с «Лансом»

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сегодня, 11:21

Вратарь сделал репост публикации ПСЖ с одноклубником после победы над «Лансом» в матче 1/32 финала Кубка Франции (1:1 в основное время, 4:3 по пенальти).

Итальянский голкипер показал фотографию, на которой россиянин празднует победу вместе с партнёрами по команде. Футболист написал: «Да!» Сафонов отразил два удара в серии пенальти.

Доннарумма не принимал участия в игре. Ранее он получил травму лица в поединке с «Монако», ему наложили десять швов.