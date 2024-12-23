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Доннарумма репостнул фото Сафонова после матча ПСЖ с «Лансом»

сегодня, 11:21
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма сделал репост публикации ПСЖ с одноклубником Матвеем Сафоновым после победы над «Лансом» в матче 1/32 финала Кубка Франции (1:1 в основное время, 4:3 по пенальти).

Итальянский голкипер показал фотографию, на которой россиянин празднует победу вместе с партнёрами по команде. Футболист написал: «Да!» Сафонов отразил два удара в серии пенальти.

Доннарумма не принимал участия в игре. Ранее он получил травму лица в поединке с «Монако», ему наложили десять швов.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:47
Десять швов...
Минимум семь сантиметров...
Разворотили птенцы Князя....)
hvkj6mza5uk7
hvkj6mza5uk7
сегодня в 11:36
Это ему стоило огромных усилий.
Гость
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