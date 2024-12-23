Гави поругался с Левандовски во время матча против «Атлетико»

Во время матча с «Атлетико» (1:2) в рамках 18-го тура Ла Лиги полузащитник каталонцев Гави несколько раз ругал нападающего «сине-гранатовых» Роберта Левандовски за то, что тот не прессингует центральных защитников соперника, позволяя им легко разгонять атаки. Испанец и поляк поговорили на повышенных тонах. Позже Гави высказал недовольство ещё одному игроку каталонцев, полузащитнику Педри.
Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» тяжело пережили поражение от «Атлетико».
Да не нужен прессинг, такой играющей и техничной команде как Барселона. Эта команда должна творить, созидать на поле, но не разрушать. Когда же Флик это поймёт? Это Байер должен работать на поле и прессинговать, потому что там состав не способен на большие подвиги, но в Барселона- должна креативить, фантазировать, но точно не прессинговать!!!
Что касается Левандовского, то в этом сезоне, как мне показалось, он не очень вписывается в быстрый, техничный и маневренный футбол Барселоны. Он- старый и очень статичный форвард, не способный уже на динамичные передвижения... Выпадает он из игры. Возможно, в той или иной степени, он еще может принести пользу команде, но я думаю, что нынешня игра Барселоны- вполне может обойтись без столба...
Да не нужен прессинг, такой играющей и техничной команде как Барселона. Эта команда должна творить, созидать на поле, но не разрушать. Когда же Флик это поймёт? Это Байер должен работать на поле и прессинговать, потому что там состав не способен на большие подвиги, но в Барселона- должна креативить, фантазировать, но точно не прессинговать!!!
Что касается Левандовского, то в этом сезоне, как мне показалось, он не очень вписывается в быстрый, техничный и маневренный футбол Барселоны. Он- старый и очень статичный форвард, не способный уже на динамичные передвижения... Выпадает он из игры. Возможно, в той или иной степени, он еще может принести пользу команде, но я думаю, что нынешня игра Барселоны- вполне может обойтись без столба...