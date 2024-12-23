Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2024/2025

Гави поругался с Левандовски во время матча против «Атлетико»

сегодня, 13:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Во время матча с «Атлетико» (1:2) в рамках 18-го тура Ла Лиги полузащитник каталонцев Гави несколько раз ругал нападающего «сине-гранатовых» Роберта Левандовски за то, что тот не прессингует центральных защитников соперника, позволяя им легко разгонять атаки. Испанец и поляк поговорили на повышенных тонах. Позже Гави высказал недовольство ещё одному игроку каталонцев, полузащитнику Педри.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» тяжело пережили поражение от «Атлетико».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Доннарумма репостнул фото Сафонова после матча ПСЖ с «Лансом»
Сегодня, 11:21
Вратарь «Саутгемптона» сыграл с необычной перчаткой
Сегодня, 10:43
Футболисты «Барселоны» опустошены после поражения от «Атлетико»
Сегодня, 10:40
Газета L'Equipe поместила отбившего 2 пенальти Сафонова на обложку номера
Сегодня, 09:37 Фото
Роналдиньо запускает онлайн-курс по развитию футбольных навыков
21 декабря
Юный игрок «Аякса» по имени Зинедин набил мяч 2424 раза перед матчем
21 декабря Фото
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:22
Ругал ? Скорее, был недоволен игрой партнёров с его точки зрения. Имеет на это полное право и даже ОБЯЗАН был в определённых игровых моментах не только ругать, но и "вставлять". Только ТАК и можно наладить игру команды, и в этом я его поддерживаю. Никаких проблем не вижу.
n3vgmr4427cn
n3vgmr4427cn
сегодня в 13:53
Это рабочий процесс, ничего удивительного
Capral
Capral ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 13:46
Когда команда истощена непосильным трудом на поле, это- однозначно сказывается на психике и моральном состоянии игроков. Об этом, писал еще, известный футболист киевского Динамо Л.Буряк, вспоминая, запредельные нагрузки Лобановского...
Capral
Capral
сегодня в 13:43
А Левандовский в свои годы еще и прессинговать должен?! Да у него шарниры уже скрипят, так, что даже у меня слышно. Ну конечно, по футбольной идее Флика- все должны прессинговать. А водила клубного автобуса не должен прессинговать? Даже у такого ярого приверженца прессингующего футбола как Лобановский, были в команде люди, которых Мэтр освобождал от прессинга!!! А вот у Флика, все- от мала до велика должны прессинговать. Что за глупость такая?

Да не нужен прессинг, такой играющей и техничной команде как Барселона. Эта команда должна творить, созидать на поле, но не разрушать. Когда же Флик это поймёт? Это Байер должен работать на поле и прессинговать, потому что там состав не способен на большие подвиги, но в Барселона- должна креативить, фантазировать, но точно не прессинговать!!!

Что касается Левандовского, то в этом сезоне, как мне показалось, он не очень вписывается в быстрый, техничный и маневренный футбол Барселоны. Он- старый и очень статичный форвард, не способный уже на динамичные передвижения... Выпадает он из игры. Возможно, в той или иной степени, он еще может принести пользу команде, но я думаю, что нынешня игра Барселоны- вполне может обойтись без столба...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:31
Вот и начались дрязги в Барселоне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 