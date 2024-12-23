Гави поругался с Левандовски во время матча против «Атлетико»

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сегодня, 13:29

Во время матча с «Атлетико» (1:2) в рамках 18-го тура Ла Лиги полузащитник каталонцев несколько раз ругал нападающего «сине-гранатовых» за то, что тот не прессингует центральных защитников соперника, позволяя им легко разгонять атаки. Испанец и поляк поговорили на повышенных тонах. Позже Гави высказал недовольство ещё одному игроку каталонцев, полузащитнику .

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» тяжело пережили поражение от «Атлетико».