Неймар прокомментировал слухи о возможном переходе в «Коринтианс»

Нападающий саудовского «Аль‑Хиляля» Неймар отреагировал на слухи о возможном переходе в бразильский «Коринтианс». Бывший игрок «Барселоны» Мемфис Депай, ныне выступающий за «Коринтианс», ранее заявил, что хотел бы, чтобы Неймар стал его одноклубником. В ноябре СМИ сообщали, что «Сантос» договорился об условиях контракта с Неймаром.
Я считаю «Сантос» величайшим клубом, ведь именно он раскрыл короля футбола Пеле и Неймара. Я с уважением отношусь к «Коринтиансу», но «Сантос» уважаю больше. «Сантос» — моя любимая команда.