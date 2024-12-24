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Неймар прокомментировал слухи о возможном переходе в «Коринтианс»

сегодня, 19:11

Нападающий саудовского «Аль‑Хиляля» Неймар отреагировал на слухи о возможном переходе в бразильский «Коринтианс». Бывший игрок «Барселоны» Мемфис Депай, ныне выступающий за «Коринтианс», ранее заявил, что хотел бы, чтобы Неймар стал его одноклубником. В ноябре СМИ сообщали, что «Сантос» договорился об условиях контракта с Неймаром.

Я считаю «Сантос» величайшим клубом, ведь именно он раскрыл короля футбола Пеле и Неймара. Я с уважением отношусь к «Коринтиансу», но «Сантос» уважаю больше. «Сантос» — моя любимая команда.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:17
Им надо тогда всем в Коринтианс зарплату не платить, чтобы Неймару выделить на хлебушек)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:13
Неймар - "Коринтианс не предлагать , только Сантос"...)
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