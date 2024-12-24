Неймар прокомментировал слухи о возможном переходе в «Коринтианс»

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сегодня, 19:11

Нападающий саудовского «Аль‑Хиляля» отреагировал на слухи о возможном переходе в бразильский «Коринтианс». Бывший игрок «Барселоны» , ныне выступающий за «Коринтианс», ранее заявил, что хотел бы, чтобы Неймар стал его одноклубником. В ноябре СМИ сообщали, что «Сантос» договорился об условиях контракта с Неймаром.