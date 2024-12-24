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Роналду — блогеру MrBeast: «Кто сказал, что Месси лучше меня?»

сегодня, 12:14

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своём YouTube-канале опубликовал видеоролик, в котором он пробивает пенальти американскому блогеру MrBeast.

В ролике с названием «Сколько вратарей нужно, чтобы остановить Роналду?» также приняли участие трое друзей блогера.

В одном из эпизодов слышно, как MrBeast кричит форварду: «Нолан говорит, что ты ему не нравишься, он думает, что ты не лучший», указывая на одного из своих друзей. Затем он продолжил: «Нолан — это тот парень на том конце, он считает, что Месси лучше! Он называет это футболом и говорит, что Месси — топ».

Португалец ответил: «Кто сказал, что Месси лучше меня?», прежде чем разразиться смехом.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:31
Дырявый гей-нарцисс не имел ввиду футбол... это они о своём о женском беседовали!!!
А вот в футболе Месси лучше!!! Даже к бабки ходить не надо.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:16
Ну дайвер по-другому не мог ответить. Он никогда не может считаться лучшиа
shlomo
shlomo
сегодня в 12:55
Можно уже оставить в покое "старичков"...
allemz
allemz
сегодня в 12:45
О боже, опять двадцать пять, ничего не меняется на сайте...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:28
Каждый по своему хорош и неповторим.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:23
Блогерство постепенно набирает "подписоту"...)
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