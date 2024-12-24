Роналду — блогеру MrBeast: «Кто сказал, что Месси лучше меня?»

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сегодня, 12:14

Нападающий «Аль-Насра» на своём YouTube-канале опубликовал видеоролик, в котором он пробивает пенальти американскому блогеру MrBeast.

В ролике с названием «Сколько вратарей нужно, чтобы остановить Роналду?» также приняли участие трое друзей блогера.

В одном из эпизодов слышно, как MrBeast кричит форварду: «Нолан говорит, что ты ему не нравишься, он думает, что ты не лучший», указывая на одного из своих друзей. Затем он продолжил: «Нолан — это тот парень на том конце, он считает, что Месси лучше! Он называет это футболом и говорит, что Месси — топ».

Португалец ответил: «Кто сказал, что Месси лучше меня?», прежде чем разразиться смехом.