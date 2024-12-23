Левандовски назвал причины поражений «Барселоны» в последних матчах Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши рассказал, что не хватило «сине-гранатовым» для побед в последних турах Ла Лиги.

В последних двух или трёх матчах у нас были отличные шансы, которые мы упустили. Лично я чувствую, что мне не хватает спокойствия и, возможно, уверенности в себе.

Я думаю, что команда расстроена ещё больше, потому что мы провели очень хороший первый тайм против «Атлетико». Даже во втором тайме мы были сильны, но из-за наших ошибок «Атлетико» создал моменты и забил два гола.

В последние минуты матча с «Атлетико» мы играли так, будто проигрывали финал и должны были забить во что бы то ни стало. Иногда, если ты не можешь выиграть, то точно должен позаботиться о том, чтобы не проиграть. Такое случалось с нами несколько раз в этом сезоне.

В следующем году, я думаю, мы вернёмся сильнее и будем играть в лучший футбол.

Мы играли в хороший футбол против «Атлетико», но неважно, насколько хорошо ты играешь, если не используешь свои шансы. Можно играть красиво, но без последнего штриха забить становится сложно, и именно поэтому мы проиграли.

С годами я понял, что для игроков определённого возраста, играющих каждые три дня, подготовка является ключевым фактором. Нет времени праздновать; как только игра закончилась, нужно сосредоточиться на следующей. Иногда мне не хватало этой сосредоточенности в начале моей карьеры.