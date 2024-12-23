Левандовски назвал причины поражений «Барселоны» в последних матчах Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, что не хватило «сине-гранатовым» для побед в последних турах Ла Лиги.
В последних двух или трёх матчах у нас были отличные шансы, которые мы упустили. Лично я чувствую, что мне не хватает спокойствия и, возможно, уверенности в себе.
Я думаю, что команда расстроена ещё больше, потому что мы провели очень хороший первый тайм против «Атлетико». Даже во втором тайме мы были сильны, но из-за наших ошибок «Атлетико» создал моменты и забил два гола.
В последние минуты матча с «Атлетико» мы играли так, будто проигрывали финал и должны были забить во что бы то ни стало. Иногда, если ты не можешь выиграть, то точно должен позаботиться о том, чтобы не проиграть. Такое случалось с нами несколько раз в этом сезоне.
В следующем году, я думаю, мы вернёмся сильнее и будем играть в лучший футбол.
Мы играли в хороший футбол против «Атлетико», но неважно, насколько хорошо ты играешь, если не используешь свои шансы. Можно играть красиво, но без последнего штриха забить становится сложно, и именно поэтому мы проиграли.
С годами я понял, что для игроков определённого возраста, играющих каждые три дня, подготовка является ключевым фактором. Нет времени праздновать; как только игра закончилась, нужно сосредоточиться на следующей. Иногда мне не хватало этой сосредоточенности в начале моей карьеры.
Напомним, «Барселона» идёт на серии из шести матчей без побед в Ла Лиге. В том числе, каталонцы проиграли три домашних игры подряд, повторив клубный антирекорд. При этом президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему доверяет главному тренеру Хансу-Дитеру Флику.
Кто Вам сказал, что это спад? Нет никакого спада, есть элементарные тренерские просчёты... Команда не готова к такому высокому жесточайшему прессингу и энергозатратному темпу. У Барсы три поражения в сезоне, u все три- примерно в одном ключе: много, неистово атакуют, но проигрывают... Это не случайность и не спад. Надо постепенно подводить команду к такой игре, а Флик решил сразу превратить Барселону в машину по добыванию очков, а так не бывает. Человеческий организм, физически не способен на такие нагрузки. И вообще не понимаю, зачем Барселоне так прессинговать. Команда очень манёвренная, с потрясающей техникой, с индивидуальным мастерством, которая, сама, без прессинга способна ставить перед соперником неразрешимые задачи. Но кроме всего, команда не обучена- ни тактически, ни стратегически. Сам, Флик, никогда не был сильным стратегом, что и подтвердило его увольнение из сборной Германии...
Кто Вам сказал, что это спад? Нет никакого спада, есть элементарные тренерские просчёты... Команда не готова к такому высокому жесточайшему прессингу и энергозатратному темпу. У Барсы три поражения в сезоне, u все три- примерно в одном ключе: много, неистово атакуют, но проигрывают... Это не случайность и не спад. Надо постепенно подводить команду к такой игре, а Флик решил сразу превратить Барселону в машину по добыванию очков, а так не бывает. Человеческий организм, физически не способен на такие нагрузки. И вообще не понимаю, зачем Барселоне так прессинговать. Команда очень манёвренная, с потрясающей техникой, с индивидуальным мастерством, которая, сама, без прессинга способна ставить перед соперником неразрешимые задачи. Но кроме всего, команда не обучена- ни тактически, ни стратегически. Сам, Флик, никогда не был сильным стратегом, что и подтвердило его увольнение из сборной Германии...