Отец Неймара рассказал о причинах перехода футболиста из «Барселоны» в ПСЖ

Отец нападающего «Аль-Хиляля» Неймара рассказал о причинах перехода футболиста из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году.
Переход в ПСЖ был его решением. В то время мы были в очень сложной ситуации в «Барселоне», поскольку не знали, что думает спортивный менеджмент. Казалось, в клубе хотели, чтобы он занял место Месси, а Неймар этого не хотел.
Он отметил, что пытался уговорить сына остаться в «Барсе», но футболист не был готов стать главной звездой клуба и взять на себя ответственность за команду.
и тогда легендарному противостоянию Роналду-Месси ничего не могло угрожает еще лет 5)))
конечно, все замутил ПСЖ.
символом свободолюбиМой Франции всегда был петух.
тот день, после новости о переходе Неймара в ПСЖ, я думал, да что происходит с футболом, в который я влюбился в детстве где то в 1986 году ( ЧМ в Мексике). чтоб игрок заплатил за себя 200 с хвостиком миллионов евро, чтобы уйти из великой Барселоны в чемпионат Франции.
и тогда легендарному противостоянию Роналду-Месси ничего не могло угрожает еще лет 5)))
конечно, все замутил ПСЖ.
символом свободолюбиМой Франции всегда был петух.
тот день, после новости о переходе Неймара в ПСЖ, я думал, да что происходит с футболом, в который я влюбился в детстве где то в 1986 году ( ЧМ в Мексике). чтоб игрок заплатил за себя 200 с хвостиком миллионов евро, чтобы уйти из великой Барселоны в чемпионат Франции.