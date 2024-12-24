Отец Неймара рассказал о причинах перехода футболиста из «Барселоны» в ПСЖ

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сегодня, 18:32

Отец нападающего «Аль-Хиляля» рассказал о причинах перехода футболиста из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году.

Переход в ПСЖ был его решением. В то время мы были в очень сложной ситуации в «Барселоне», поскольку не знали, что думает спортивный менеджмент. Казалось, в клубе хотели, чтобы он занял место Месси, а Неймар этого не хотел.

Он отметил, что пытался уговорить сына остаться в «Барсе», но футболист не был готов стать главной звездой клуба и взять на себя ответственность за команду.