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Отец Неймара рассказал о причинах перехода футболиста из «Барселоны» в ПСЖ

сегодня, 18:32

Отец нападающего «Аль-Хиляля» Неймара рассказал о причинах перехода футболиста из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году.

Переход в ПСЖ был его решением. В то время мы были в очень сложной ситуации в «Барселоне», поскольку не знали, что думает спортивный менеджмент. Казалось, в клубе хотели, чтобы он занял место Месси, а Неймар этого не хотел.

Он отметил, что пытался уговорить сына остаться в «Барсе», но футболист не был готов стать главной звездой клуба и взять на себя ответственность за команду.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:49
семейка в одностороннем порядке расторгнула контракт с Барсой, выплатил клаусулу в одним платежом.
и тогда легендарному противостоянию Роналду-Месси ничего не могло угрожает еще лет 5)))
конечно, все замутил ПСЖ.
символом свободолюбиМой Франции всегда был петух.
тот день, после новости о переходе Неймара в ПСЖ, я думал, да что происходит с футболом, в который я влюбился в детстве где то в 1986 году ( ЧМ в Мексике). чтоб игрок заплатил за себя 200 с хвостиком миллионов евро, чтобы уйти из великой Барселоны в чемпионат Франции.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:38, ред.
"Первая причина это ты, а вторая все твои мечты")...
hybhqfgzzp5b
hybhqfgzzp5b
сегодня в 18:36
Деньги, деньги и только деньги.
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