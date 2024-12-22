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Постекоглу об игре с «Ливерпулем»: «Безусловно, болезненный матч для нас»

вчера, 23:37
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 6Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о матче с «Ливерпулем» в АПЛ (3:6).

Безусловно, болезненный матч для нас. Следует отдать должное «Ливерпулю», они оказались слишком сильны. На данный момент они в замечательной форме и чувствуют себя уверенно. Для нас это был чересчур сложный поединок, и казалось, что нам не хватало энергии, и это вполне объяснимо.

Кроме травм, есть ли другие причины проблем в обороне? Я просто перестану отвечать на подобные вопросы. Если люди не замечают очевидного, я не стану подсказывать. Да, мы пропускаем, думайте что хотите.

Если вы не желаете принимать во внимание тот факт, что нам не хватает голкипера, двух центральных защитников и левого защитника, и это не соответствует тому, что мы делаем... То я не знаю, что еще сказать. Думаю, каждый делает свои выводы. Люди оценивают мою работу либо хорошо, либо плохо, и это нормально.

Это довольно важно – если убрать вратаря, двух центральных защитников и левого защитника «Ливерпуля» – или любой другой команды, – им бы тоже было тяжело.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:45
А он оказывается еще и хамить умеет. Сам же заявил недавно, что для него красивый футбол важнее тактики футбольной. Но это было после победы над МЮ. А сейчас, после разгрома- вспомнил про проблемы с составом, но при этом еще и грубит. Надо уметь проигрывать.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:39
В атаке боле менее порядок, а вот в оборне надо наводить порядок.
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