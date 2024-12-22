Постекоглу об игре с «Ливерпулем»: «Безусловно, болезненный матч для нас»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о матче с «Ливерпулем» в АПЛ (3:6).

Безусловно, болезненный матч для нас. Следует отдать должное «Ливерпулю», они оказались слишком сильны. На данный момент они в замечательной форме и чувствуют себя уверенно. Для нас это был чересчур сложный поединок, и казалось, что нам не хватало энергии, и это вполне объяснимо.

Кроме травм, есть ли другие причины проблем в обороне? Я просто перестану отвечать на подобные вопросы. Если люди не замечают очевидного, я не стану подсказывать. Да, мы пропускаем, думайте что хотите.

Если вы не желаете принимать во внимание тот факт, что нам не хватает голкипера, двух центральных защитников и левого защитника, и это не соответствует тому, что мы делаем... То я не знаю, что еще сказать. Думаю, каждый делает свои выводы. Люди оценивают мою работу либо хорошо, либо плохо, и это нормально.

Это довольно важно – если убрать вратаря, двух центральных защитников и левого защитника «Ливерпуля» – или любой другой команды, – им бы тоже было тяжело.