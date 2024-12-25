«Барселона» интересуется 6 футболистами, которые станут свободными агентами

«Барселона» внимательно наблюдает за рынком свободных агентов, который по окончании сезона может пополниться футболистами из топ-клубов.
Как сообщает источник, «сине-гранатовые» заинтересованы в следующих игроках: Джонатан Та («Байер»), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис (оба — «Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Томас Партей («Арсенал») и Джонатан Дэвид («Лилль»).
С 1 января футболистам будет разрешено свободно вести переговоры с другими клубами, и «Барселона» намерена воспользоваться этой возможностью.
но в большей степени Творец индивидуал в своём роде! Он
одна из главных составляющих Ливера,ни каждый раз поймёшь,как
Он мудрённо развернет атаку! Барса омоложивается,скорость,
современное мышление это не для него! Он велик в Ливере и Он
это понимает!
но в большей степени Творец индивидуал в своём роде! Он
одна из главных составляющих Ливера,ни каждый раз поймёшь,как
Он мудрённо развернет атаку! Барса омоложивается,скорость,
современное мышление это не для него! Он велик в Ливере и Он
это понимает!