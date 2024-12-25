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«Барселона» интересуется 6 футболистами, которые станут свободными агентами

вчера, 21:14

«Барселона» внимательно наблюдает за рынком свободных агентов, который по окончании сезона может пополниться футболистами из топ-клубов.

Как сообщает источник, «сине-гранатовые» заинтересованы в следующих игроках: Джонатан Та («Байер»), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис (оба — «Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Томас Партей («Арсенал») и Джонатан Дэвид («Лилль»).

С 1 января футболистам будет разрешено свободно вести переговоры с другими клубами, и «Барселона» намерена воспользоваться этой возможностью.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:29
Салах нужен Ливеру
shur
shur
вчера в 23:03
...Салах это не Хави,это не Иньеста, где то Он командный игрок,
но в большей степени Творец индивидуал в своём роде! Он
одна из главных составляющих Ливера,ни каждый раз поймёшь,как
Он мудрённо развернет атаку! Барса омоложивается,скорость,
современное мышление это не для него! Он велик в Ливере и Он
это понимает!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:44
Ищите одного, но забивного форварда. Футболистов других амплуа в команде достаточно, а Левандовский стар, хотя пока и на плаву. Но где такого взять, вот в чём главный вопрос. Такие форварды штучный товар. и отыщешь его не сразу. А можно и вообще не найти.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:18
А потом не сможет их зарегать!! 🤣🤣🤣
4m4qucvye9rq
4m4qucvye9rq
вчера в 21:49
Барсе надо дэвида подписать, игрок добротный, каждый год забивает по 15 голов. Салах не нужен при Ямале, может они хотят чтоб он Левандовский заменил, но салах не играл девятку.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:44
Салаха вроде переподписать хотят
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:27
Барселона готовится отдавать долги? Конечно, для того, чтобы рассчитываться с кредиторами, нужны деньги, много денег... А где же их взять? Правильно - продавать ведущих игроков... Кто же будет играть? Совершенно верно - подписанные бесплатно свободные агенты. Спонсорские деньги пойдут на текущие расходы.
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