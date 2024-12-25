«Барселона» интересуется 6 футболистами, которые станут свободными агентами

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вчера, 21:14

«Барселона» внимательно наблюдает за рынком свободных агентов, который по окончании сезона может пополниться футболистами из топ-клубов.

Как сообщает источник, «сине-гранатовые» заинтересованы в следующих игроках: («Байер»), , (оба — «Бавария»), («Ливерпуль»), («Арсенал») и («Лилль»).

С 1 января футболистам будет разрешено свободно вести переговоры с другими клубами, и «Барселона» намерена воспользоваться этой возможностью.