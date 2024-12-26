Лисандро Мартинес о кризисе в МЮ: «Месси — пример веры в себя»

Защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о своем отношении к кризису в клубе.

Всегда привожу в пример Лео Месси. Он немало страдал в сборной Аргентины: проигрывал финалы и даже в какой-то момент подумал, что национальная команда не для него.

Но он продолжал двигаться вперед, близкие люди его поддерживали, и посмотрите, какого успеха он добился после этого.

Если он выдержал, то что остается остальным?

Для меня Месси – отличный пример того, что нужно проявлять терпение, никогда не сдаваться, трудиться и верить в себя. Все, что случилось со сборной Аргентины, я использую как в личной жизни, так и в футболе.