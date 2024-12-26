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Лисандро Мартинес о кризисе в МЮ: «Месси — пример веры в себя»

сегодня, 08:57

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал о своем отношении к кризису в клубе.

Всегда привожу в пример Лео Месси. Он немало страдал в сборной Аргентины: проигрывал финалы и даже в какой-то момент подумал, что национальная команда не для него.

Но он продолжал двигаться вперед, близкие люди его поддерживали, и посмотрите, какого успеха он добился после этого.

Если он выдержал, то что остается остальным?

Для меня Месси – отличный пример того, что нужно проявлять терпение, никогда не сдаваться, трудиться и верить в себя. Все, что случилось со сборной Аргентины, я использую как в личной жизни, так и в футболе.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:53
Прогиб засчитан.
Месси и знать не знает, что такое АПЛ, здесь бы его пример не сработал, да и нет никакого примера, катарский цирк все забыли
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 10:12
Не совсем так. В сборную можно пригласить бесплатно любого, но из одной страны. Много талантов есть в одной стране? В клуб можно купить любого. Сколько англичан в МС или сколько испанцев в Реале?
shur
shur
сегодня в 10:11
...фанатизм зашкаливает,не пора ли в лаунж зону, на покой и
поклонникам по спокойнее станет!!!
galem72
galem72
сегодня в 10:08
Про старание всё верно написано, но сравнивать сборку и клуб — неуместно! У национальной команды всего несколько матчей за сезон, а у клуба 50+. В сборную можно бесплатно набирать в любое время игроков, а клубам только 2 раза и за огромные деньги. Из сборной можно с лёгкостью выгнать бездарность или травмированного и быстро её кем-то заменить практически без ущерба для команды. Из клуба же так быстро от ненужного игрока не избавиться, тем более без ущерба для бюджета.
В общем, вылезти из клубного кризиса в разы сложнее, чем из сборного.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 09:56
Пример Месси 1 на миллион. Сомневаюсь, что у других так получится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:30
Всё верно он сказал. Дорогу осилит идущий...
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