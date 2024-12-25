Мбаппе: «Никто в „Реале“ никогда не пожалеет о моём подписании»

1735136026

сегодня, 17:13

Нападающий мадридского «Реала» высказался о переходе в испанский клуб. Футболист перешёл из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года.

Никто в «Реале» никогда не пожалеет о моём подписании. Я хочу выиграть титулы в 2025 году, это моя миссия.

В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний Мбаппе провёл 16 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил две голевые передачи.