Мбаппе: «Никто в „Реале“ никогда не пожалеет о моём подписании»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в испанский клуб. Футболист перешёл из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года.
Никто в «Реале» никогда не пожалеет о моём подписании. Я хочу выиграть титулы в 2025 году, это моя миссия.
В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний Мбаппе провёл 16 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил две голевые передачи.
достаточно ! А вот играть, забивать,и побеждать надо,без
всяких модных словечек "Миссия Он",скромнее молодой человек!
достаточно ! А вот играть, забивать,и побеждать надо,без
всяких модных словечек "Миссия Он",скромнее молодой человек!