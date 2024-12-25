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Мбаппе: «Никто в „Реале“ никогда не пожалеет о моём подписании»

сегодня, 17:13

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в испанский клуб. Футболист перешёл из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года.

Никто в «Реале» никогда не пожалеет о моём подписании. Я хочу выиграть титулы в 2025 году, это моя миссия.

В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний Мбаппе провёл 16 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил две голевые передачи.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 18:21
Что - и дальше будешь пенали бить?.. 🤔🤭
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 18:12
дай Бог!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:49
Это ж куда столько свидетелей денешь?))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 17:37
Всё меньше и меньше критики под постами про Мбапе!) надеюсь это станет хорошим уроком для тех, кто сразу после подписания того или иного игрока начинает критику. Надо хотя бы год дать человеку для адаптации. Я понимаю когда Антони критикуют, Мудрика.
shur
shur
сегодня в 17:29
...прошло 5-ть месяцев ! Для мемуаров рано,для дифирамбов
достаточно ! А вот играть, забивать,и побеждать надо,без
всяких модных словечек "Миссия Он",скромнее молодой человек!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:21
Надеюсь, что всё так и будет...
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