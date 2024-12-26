Кассано: «Де Кетеларе напоминает мне Кака. Сейчас лучшего него лишь Ямаль»

Бывший футболист сборной Италии высоко отозвался об игре полузащитника «Аталанты» .

Сегодня он один из сильнейших игроков Серии А и один из сильнейших в мире: мои поздравления ему, его гениальному тренеру и его клубу. Я видел только одного человека, который контролировал мяч таким образом — это Кака. Я считаю, что в ближайшие годы ему суждено перейти в топ-команду и побороться за «Золотой мяч».

Сегодня де Кетеларе — один из лучших игроков Европы. Лучше него только Салах, но он другого возраста. Поэтому впереди Шарля только Ямаль.