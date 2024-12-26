Кассано: «Де Кетеларе напоминает мне Кака. Сейчас лучшего него лишь Ямаль»

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано высоко отозвался об игре полузащитника «Аталанты» Шарля де Кетеларе.
Сегодня он один из сильнейших игроков Серии А и один из сильнейших в мире: мои поздравления ему, его гениальному тренеру и его клубу. Я видел только одного человека, который контролировал мяч таким образом — это Кака. Я считаю, что в ближайшие годы ему суждено перейти в топ-команду и побороться за «Золотой мяч».
Сегодня де Кетеларе — один из лучших игроков Европы. Лучше него только Салах, но он другого возраста. Поэтому впереди Шарля только Ямаль.
Кетелару до Кака, как пёхом до Луны.
Кетелару до Кака, как пёхом до Луны.