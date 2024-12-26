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Кассано: «Де Кетеларе напоминает мне Кака. Сейчас лучшего него лишь Ямаль»

сегодня, 00:22

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано высоко отозвался об игре полузащитника «Аталанты» Шарля де Кетеларе.

Сегодня он один из сильнейших игроков Серии А и один из сильнейших в мире: мои поздравления ему, его гениальному тренеру и его клубу. Я видел только одного человека, который контролировал мяч таким образом — это Кака. Я считаю, что в ближайшие годы ему суждено перейти в топ-команду и побороться за «Золотой мяч».

Сегодня де Кетеларе — один из лучших игроков Европы. Лучше него только Салах, но он другого возраста. Поэтому впереди Шарля только Ямаль.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:37
Касано порол, порит, и будет пороть ахинею, покуда жив...
Кетелару до Кака, как пёхом до Луны.
52qtc3syr2hn
52qtc3syr2hn
сегодня в 00:41
Оценка высокая, теперь надо доказывать
Гость
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