Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Бурак Йилмаз: «Мне не хотелось в „Локомотив“, но он соглашался на всё»

вчера, 23:11

Бывший форвард «Галатасарая» Бурак Йилмаз рад, что не перешел в «Локомотив» в 2012 году.

Я собирался в «Лацио», но узнал, что римляне хотят платить за меня частями. Вице-президент «Трабзонспора» сказал: «Мы что, стиральную машину продаем?» Потом мне не хотелось переходить в «Локомотив». Он хотел меня подписать и согласился на все запросы. В какой-то момент зазвонил телефон, и член правления «Галатасарая» произнес: «Не подписывай, я еду». Я сказал: «Хвала Аллаху!» В «Галатасарае» у меня был лучший период в турецком футболе, я рад, что поиграл в этой футболке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Энцо Фернандес назвал трёх лучших футболистов АПЛ
Вчера, 23:11
Мбаппе: «Никто в „Реале“ никогда не пожалеет о моём подписании»
Вчера, 17:13
Эмилиано Мартинес: «У Месси есть уникальная аура»
Вчера, 09:53
Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Мне не нравится Месси»
Вчера, 09:23
Абаскаль: «Сегодняшний „Спартак“ полностью подготовлен и создан нами»
Вчера, 08:47
Мареска уверен, что «Манчестер Сити» ещё поборется за чемпионство
24 декабря
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:46
В РПЛ не самый высокий уровень...
allemz
allemz
вчера в 23:20
"Хвала Аллаху!" лишь бы в РПЛ не играть)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 