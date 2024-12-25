Бурак Йилмаз: «Мне не хотелось в „Локомотив“, но он соглашался на всё»

Бывший форвард «Галатасарая» рад, что не перешел в «Локомотив» в 2012 году.

Я собирался в «Лацио», но узнал, что римляне хотят платить за меня частями. Вице-президент «Трабзонспора» сказал: «Мы что, стиральную машину продаем?» Потом мне не хотелось переходить в «Локомотив». Он хотел меня подписать и согласился на все запросы. В какой-то момент зазвонил телефон, и член правления «Галатасарая» произнес: «Не подписывай, я еду». Я сказал: «Хвала Аллаху!» В «Галатасарае» у меня был лучший период в турецком футболе, я рад, что поиграл в этой футболке.