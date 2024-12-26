Гасперини о лидерстве «Аталанты»: «Это было сложно предсказать»

Главный тренер «Аталанты» дал комментарий касательно лидерства команды в Серии А.

Это было тяжело предсказать, ибо в августе у нас возникли трудности, мы потерпели пару поражений. Так что предвидеть [11-матчевую] победную серию и лидерство было непросто.

На данный момент у нас не может быть каких-то долгосрочных целей – в этом, наверное, и заключается магия футбола. Это позволяет пройти такой путь, как в прошлом сезоне, когда никто не представлял, чего в итоге мы сможем достичь [победы в Лиге Европы]. Мы не знаем этого даже сейчас – просто стараемся продолжать свое восхождение как можно дольше.