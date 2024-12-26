Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2024/2025

Гасперини о лидерстве «Аталанты»: «Это было сложно предсказать»

сегодня, 10:33

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий касательно лидерства команды в Серии А.

Это было тяжело предсказать, ибо в августе у нас возникли трудности, мы потерпели пару поражений. Так что предвидеть [11-матчевую] победную серию и лидерство было непросто.

На данный момент у нас не может быть каких-то долгосрочных целей – в этом, наверное, и заключается магия футбола. Это позволяет пройти такой путь, как в прошлом сезоне, когда никто не представлял, чего в итоге мы сможем достичь [победы в Лиге Европы]. Мы не знаем этого даже сейчас – просто стараемся продолжать свое восхождение как можно дольше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лисандро Мартинес о кризисе в МЮ: «Месси — пример веры в себя»
Сегодня, 08:57
Гвардиола: «Мы рискуем не попасть в Лигу чемпионов»
Сегодня, 08:48
Кассано: «Де Кетеларе напоминает мне Кака. Сейчас лучшего него лишь Ямаль»
Сегодня, 00:22
Моуриньо связал с Гвардиолой своё возможное завершение тренерской карьеры
Вчера, 23:45
Бурак Йилмаз: «Мне не хотелось в „Локомотив“, но он соглашался на всё»
Вчера, 23:11
Энцо Фернандес назвал трёх лучших футболистов АПЛ
Вчера, 23:11
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:18
Это было сложно представить - а ещё сложнее удержать это лидерство.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 