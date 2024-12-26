В Израиле заявили, что не общались по поводу возвращения российских команд

Пресс-секретарь Израильской футбольной ассоциации Шломи Барзел сообщил источнику, что организация не вела ни с кем разговоров по вопросу возможного возвращения российских команд на международные турниры.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что позиция Израиля заключается в необходимости снятия санкций с российских команд.
Мы не общались ни с кем по поводу возвращения российских команд и сборных на международные турниры. Также этот вопрос мы не обсуждали с представителями РФС. Мы поддержим любую позицию, которую УЕФА займёт по этому вопросу.
А к России всегда было несправедливое отношение!
А к России всегда было несправедливое отношение!
Сразу вспомнилась бессмертная Классика Л.Гайдая, в исполнении непревзойденного А.Б.Джигарханяна: "Катц предлагает сдаться"!
Сразу вспомнилась бессмертная Классика Л.Гайдая, в исполнении непревзойденного А.Б.Джигарханяна: "Катц предлагает сдаться"!