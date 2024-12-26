В Израиле заявили, что не общались по поводу возвращения российских команд

1735230197

сегодня, 19:23

Пресс-секретарь Израильской футбольной ассоциации Шломи Барзел сообщил источнику, что организация не вела ни с кем разговоров по вопросу возможного возвращения российских команд на международные турниры.

Ранее генеральный секретарь РФС заявил, что позиция Израиля заключается в необходимости снятия санкций с российских команд.