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В Израиле заявили, что не общались по поводу возвращения российских команд

сегодня, 19:23

Пресс-секретарь Израильской футбольной ассоциации Шломи Барзел сообщил источнику, что организация не вела ни с кем разговоров по вопросу возможного возвращения российских команд на международные турниры.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что позиция Израиля заключается в необходимости снятия санкций с российских команд.

Мы не общались ни с кем по поводу возвращения российских команд и сборных на международные турниры. Также этот вопрос мы не обсуждали с представителями РФС. Мы поддержим любую позицию, которую УЕФА займёт по этому вопросу.

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Все комментарии
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сегодня в 19:40
Что скажете на верху, а мы будем только смотреть?
протон
протон
сегодня в 19:30, ред.
Кто меня упрекнет в том, что A-league не является нашим вечным другом из солнечной Армении который создает клоны? Больше чем уверен, что Palgrist Rudokor - это одно лицо, который размножает нейтронов и логотипы Ливерпуля. Помните логотипы, которые обозначили все позиции. Посмотрите на ставки этого человека и на те, что, возможно, его клоны. Пока не примут меры по 1000 ставочникам не видать простым обывателям комфорта в КП.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:30
Вот этих точно необходимо пожизненно отстранить от всех соревнований!!! Но они пешки запада, и их не трогают!
А к России всегда было несправедливое отношение!
Capral
Capral
сегодня в 19:29
"Займем любую позицию"...
Сразу вспомнилась бессмертная Классика Л.Гайдая, в исполнении непревзойденного А.Б.Джигарханяна: "Катц предлагает сдаться"!
Гость
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