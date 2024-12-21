Чемпион мира-1966 Истхэм умер в возрасте 88 лет

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сегодня, 12:29

Умер чемпион мира-1966 Джордж Истхэм. Бывшему нападающему сборной Англии было 88 лет.

Истхэм провел 19 матчей за сборную. Он был членом команды, выигравшей чемпионат мира-1966, но не сыграл ни одного матча на турнире.

Форвард выступал за «Ньюкасл», «Арсенал» и «Сток Сити», куда перешел после чемпионата мира за 35 тысяч фунтов.

Истхэм был вовлечен в судебный процесс 1963 года, итогом которого стала крупная реформа британского трансферного рынка. Она позволила расширить свободу игроков в вопросе переходов между клубами.