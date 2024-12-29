Полузащитник «Динамо» Бителло согласился перейти в «Ботафого»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло согласился перейти в «Ботафого».
По информации источника, бразильский клуб согласовал с игроком и его окружением условия личного контракта и намерен направить письменное предложение московскому «Динамо».
Ранее сообщалось, что Бителло намерен уехать в Бразилию, так как, переходя в «Динамо», надеялся, что сможет выступать в еврокубках, однако отстранение российских команд затянулось.
Вести через голову клуба переговоры о переходе игрок или его представители имеют право не ранее, чем за 6 мес. до истечения контракта, тогда как контракт Битело истекает только в 28 году.
Если же предложение от Ботафого действительно поступит, то будет забавно посмотреть, что там напишут о предлагаемой сумме трансфера))
Купили Бита за десятку, стоимость его на ТМ- дюжина, а согласится Динамо на продажу, думаю, лямов за 18-20, вряд ли сильно меньше.
Ботафого наверняка не потянет такую сумму, но если потянет, то для ФК Динамо это будет хорошо, а не плохо.
Кроме того, ещё неизвестно, удастся ли провести платёж в свете ноябрьских банковских санкций, в зимнее ТО это может стать проблемой для всех..
Вести через голову клуба переговоры о переходе игрок или его представители имеют право не ранее, чем за 6 мес. до истечения контракта, тогда как контракт Битело истекает только в 28 году.
Если же предложение от Ботафого действительно поступит, то будет забавно посмотреть, что там напишут о предлагаемой сумме трансфера))
Купили Бита за десятку, стоимость его на ТМ- дюжина, а согласится Динамо на продажу, думаю, лямов за 18-20, вряд ли сильно меньше.
Ботафого наверняка не потянет такую сумму, но если потянет, то для ФК Динамо это будет хорошо, а не плохо.
Кроме того, ещё неизвестно, удастся ли провести платёж в свете ноябрьских банковских санкций, в зимнее ТО это может стать проблемой для всех..