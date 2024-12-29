Полузащитник «Динамо» Бителло согласился перейти в «Ботафого»

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вчера, 08:14

Полузащитник московского «Динамо» согласился перейти в «Ботафого».

По информации источника, бразильский клуб согласовал с игроком и его окружением условия личного контракта и намерен направить письменное предложение московскому «Динамо».

Ранее сообщалось, что Бителло намерен уехать в Бразилию, так как, переходя в «Динамо», надеялся, что сможет выступать в еврокубках, однако отстранение российских команд затянулось.