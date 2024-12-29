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Полузащитник «Динамо» Бителло согласился перейти в «Ботафого»

вчера, 08:14

Полузащитник московского «Динамо» Бителло согласился перейти в «Ботафого».

По информации источника, бразильский клуб согласовал с игроком и его окружением условия личного контракта и намерен направить письменное предложение московскому «Динамо».

Ранее сообщалось, что Бителло намерен уехать в Бразилию, так как, переходя в «Динамо», надеялся, что сможет выступать в еврокубках, однако отстранение российских команд затянулось.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 13:10, ред.
Ерунда.
Вести через голову клуба переговоры о переходе игрок или его представители имеют право не ранее, чем за 6 мес. до истечения контракта, тогда как контракт Битело истекает только в 28 году.

Если же предложение от Ботафого действительно поступит, то будет забавно посмотреть, что там напишут о предлагаемой сумме трансфера))
Купили Бита за десятку, стоимость его на ТМ- дюжина, а согласится Динамо на продажу, думаю, лямов за 18-20, вряд ли сильно меньше.

Ботафого наверняка не потянет такую сумму, но если потянет, то для ФК Динамо это будет хорошо, а не плохо.
Кроме того, ещё неизвестно, удастся ли провести платёж в свете ноябрьских банковских санкций, в зимнее ТО это может стать проблемой для всех..
Сп62
Сп62
вчера в 11:07
Не всегда знаешь, где найдёшь, а где потеряешь.
Capral
Capral
вчера в 10:01, ред.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 09:01
    Интересно, а сколько денег бразильский клуб собирается предложить за Бителло? И вообще, намерен ли Ботафого уважать контракт игрока с Динамо? Посмотрим, чем закончится эта история...
    Гость
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