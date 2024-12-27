В «Локомотиве» сообщили, какие позиции планируют усилить зимой

Спортивный директор «Локомотива» рассказал, какие позиции клуб планирует усилить зимой.

У нас в обойме есть два форварда: Воробьёв и Сулейманов. Первый проводит свой лучший сезон по статистике, а второй — лучший бомбардир Кубка. Но нам нужен ещё один форвард — футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать те моменты, которые мы создаём. Напрашивается его приобретение или развитие такого форварда внутри собственной системы.