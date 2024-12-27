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В «Локомотиве» сообщили, какие позиции планируют усилить зимой

сегодня, 14:47

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, какие позиции клуб планирует усилить зимой.

У нас в обойме есть два форварда: Воробьёв и Сулейманов. Первый проводит свой лучший сезон по статистике, а второй — лучший бомбардир Кубка. Но нам нужен ещё один форвард — футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать те моменты, которые мы создаём. Напрашивается его приобретение или развитие такого форварда внутри собственной системы.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, ведёт ли клуб с кем-либо переговоры по защитнику Наиру Тикнизяну.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:55
Скаутам не до отдыха ... искать чтобы соответствовал всем требованиям.
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