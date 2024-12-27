«Пари НН» и «Сочи» претендуют на защитника ЦСКА

1735300482

сегодня, 14:54

«Пари НН» и «Сочи» заинтересованы в приобретении защитника ЦСКА . Клубы уже вступили в переговоры об аренде игрока.

Агапов перешёл в ЦСКА из «Пари НН» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник провёл пять матчей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.