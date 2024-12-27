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«Пари НН» и «Сочи» претендуют на защитника ЦСКА

сегодня, 14:54

«Пари НН» и «Сочи» заинтересованы в приобретении защитника ЦСКА Ильи Агапова. Клубы уже вступили в переговоры об аренде игрока.

Агапов перешёл в ЦСКА из «Пари НН» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник провёл пять матчей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересен форвард «Интернасьонала», который уже играл в РПЛ.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:45
Согласен.
Будь здрав Дружище, С наступающим НГ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:14
Я думаю маловероятно. учитывая вероятный уход Роши.
Гость
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