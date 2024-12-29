«Ман Сити» включил в свой трансферный шорт-лист пять футболистов

«Манчестер Сити» включил в свой трансферный шорт-лист пять футболистов, которые способны помочь команде преодолеть возникший у неё игровой кризис.
По информации источника, «горожане» рассматривают полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди и хавбека «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса в качестве замены для травмированного Родри.
Также английский клуб проявляет интерес к хавбеку «Баварии» Джамалу Мусиале и игроку «Байера» Флориану Вирцу.
«Манчестер Сити» хочет укрепить линию обороны, в связи с чем рассматривает кандидатуру защитника «Кристал Пэлас» Марка Гуэхи.
и Мартин достойные опорники , но это же не клоны Родри и вписать одного из них в состав , раскрыв при этом их сильные стороны надо еще постараться!Тем интереснее!
и Мартин достойные опорники , но это же не клоны Родри и вписать одного из них в состав , раскрыв при этом их сильные стороны надо еще постараться!Тем интереснее!
Вот и ключик к разгадке неудач МС!
Какой творческий спад Хосепа? О чем речь!?
Да тысячу раз эта ситуация рисовалась в других командах - от топовых до работяг команд №№-ых лиг... Выпал Родри (Иванов, Петров, Михайлов....) в любой команде есть кем заменить, (свой Сидоров)) пусть и не так качественно как хотелось, но из-за одной потери команда не может посыпаться - априори! Всё это искусственно созданная ситуация неизвестно кем (игроками, Хосепом...) и пока, неизвестно зачем, но как я и предполагал (извините за нескромность) решение кризиса будет проходить через призму пиастр шейхов.... Так оно и получается...
Годами Гвардиола находил выходы из любых ситуаций, с игроками и не такой масти, а здесь на тебе бабушка Юрьев день...))
Мутняк...
Всё сведётся к банальному "решению" темы через бабки!
И не факт, что новая, звёздная, футбольная россыпь усилит игру МС и сразу порешаются все задачи...
Краплёная колода перетасовывается, скоро новая игра скатится утренней звездой на зелёное сукно, а затем и на поле того же цвета))
Мой новый футбольный, эксперт попугай "Калина", при показе фото с лысым джентльменом похожим на Хосепа, пищит - Пиастры, Пиастры, Пиастры....
Вот и ключик к разгадке неудач МС!
Какой творческий спад Хосепа? О чем речь!?
Да тысячу раз эта ситуация рисовалась в других командах - от топовых до работяг команд №№-ых лиг... Выпал Родри (Иванов, Петров, Михайлов....) в любой команде есть кем заменить, (свой Сидоров)) пусть и не так качественно как хотелось, но из-за одной потери команда не может посыпаться - априори! Всё это искусственно созданная ситуация неизвестно кем (игроками, Хосепом...) и пока, неизвестно зачем, но как я и предполагал (извините за нескромность) решение кризиса будет проходить через призму пиастр шейхов.... Так оно и получается...
Годами Гвардиола находил выходы из любых ситуаций, с игроками и не такой масти, а здесь на тебе бабушка Юрьев день...))
Мутняк...
Всё сведётся к банальному "решению" темы через бабки!
И не факт, что новая, звёздная, футбольная россыпь усилит игру МС и сразу порешаются все задачи...
Краплёная колода перетасовывается, скоро новая игра скатится утренней звездой на зелёное сукно, а затем и на поле того же цвета))
Мой новый футбольный, эксперт попугай "Калина", при показе фото с лысым джентльменом похожим на Хосепа, пищит - Пиастры, Пиастры, Пиастры....