«Ман Сити» включил в свой трансферный шорт-лист пять футболистов

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вчера, 11:43

«Манчестер Сити» включил в свой трансферный шорт-лист пять футболистов, которые способны помочь команде преодолеть возникший у неё игровой кризис.

По информации источника, «горожане» рассматривают полузащитника «Реала Сосьедад» и хавбека «Ньюкасла» в качестве замены для травмированного .

Также английский клуб проявляет интерес к хавбеку «Баварии» и игроку «Байера» .

«Манчестер Сити» хочет укрепить линию обороны, в связи с чем рассматривает кандидатуру защитника «Кристал Пэлас» .