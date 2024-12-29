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«Ман Сити» включил в свой трансферный шорт-лист пять футболистов

вчера, 11:43

«Манчестер Сити» включил в свой трансферный шорт-лист пять футболистов, которые способны помочь команде преодолеть возникший у неё игровой кризис.

По информации источника, «горожане» рассматривают полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди и хавбека «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса в качестве замены для травмированного Родри.

Также английский клуб проявляет интерес к хавбеку «Баварии» Джамалу Мусиале и игроку «Байера» Флориану Вирцу.

«Манчестер Сити» хочет укрепить линию обороны, в связи с чем рассматривает кандидатуру защитника «Кристал Пэлас» Марка Гуэхи.

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28 декабря
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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:37
Сити нужны усиление
lukarelli
lukarelli
вчера в 20:43
Ахах Родри,никогда даже не слышал о нем,пока он не получил золотой мяч
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 17:56
Отлично сказано. Всё в точку.
Capral
Capral ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 17:33
Да был в у нас в Киеве, один такой, Миколайчук. Вряд ли, он вам знаком.
Что касается прошлого, то и здесь можно поспорить. Не обязательно ставить футбол вверх ногами, но оригинальную футбольную идею придумать можно.
lobsterdam
lobsterdam ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:28
Все эти "новеллы" уже в прошлом и придумать можно только повторение. Осмелюсь спросить, кто этот посредственный композитор?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:12
Не хватает только горячих брежневских поцелуев и объятий.)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:06
"Обед прошёл в дружественной, тёплой обстановке!")
Capral
Capral
вчера в 16:03
Lobsterdam.

Что можно нового придумать в футболе? Ну мог же, первым, в советском футболе, Великий Маслов перейти на схему 4-4-2. Или Лобановский внедрил в футбол понятие "рваный темп", а Аркадьев "организованный беспорядок". Да разве только это. А понятие "тотальный футбол"! Вашe заявление, напомнило мне высказывание одного, весьма посредственного композитора: "А какие новые песни сейчас можно придумать, если уже всё переписано"!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:57, ред.
Вот прочел тебя, и как-будто окунулся, в такие родные и незабываемые 70-е!!!!!!! Даже, Дорогой Леонид Ильич- так не излагал!!!!!!! Олег, я же не в качестве обиды, а токма истины ради. Поэтому, конечно без обид. Без здоровой критики не будет творческого роста- это АКСИОМА. Всё в порядке, проехали и двигаемся дальше... Спасибо за правильный плюс, хотя, это сравнение мне не очень нравится, оно, что-то нехорошее напоминает.)))

Нет, Олег, в КПСС не состоял, но всегда был сочувствующим. В Комсомоле состоял, и честно, регулярно платил взносы.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:45
Какой "творческий кризис"? Что нового можно "придумать" в футболе, чего раньше не было? Мало того, еще надо "это" воплотить в жизнь да так, чтобы другие не смогли найти противоядия. Трудно доподлинно знать, что в действительности происходит с МС, одни предположения... Самое убедительное, на мой непросвещенный взгляд, это потеря мотивации у игроков, в связи со многими причинами, такие как психологическая и физическая усталость, предполагаемые результаты расследования, неуверенность в будущем клуба, ну и еще ряд причин по выбору каждого.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 15:05, ред.
Три раза - Согласен!
Абсолютно жизнеспособная версия и скорее всего более правдоподобна...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:52
Скорее всего они такии образом объявляют бойкот или забастовку ФА если с них снимут очки и чемпионства.
Поэтому и в ЛЧ они плохо играют.
Ну прикиньте если отберут чемпионство у них не будет рекорда 4 АПЛ подряд к примеру и все что они пытались не имеет смысла. К тому же чувствуется МС теряет поддержку среди судей. Раньше за малое нарушение чуть ли не удаляли игрока соперника в матчах с МС, а это очень важно, например в большинстве МС мог выиграть 1-0 и быть в чемпионской гонке, теперь этого нет. Нужно принять тот факт что фигуру Гвардиолы часто идолизировали в АПЛ и дарили им очки в матчах, теперь этого нет. Причина где-то в этом.
Не забываем ещё тот факт что ради Пепа в Баварии даже форму Барсы подогнали в полоску чтобы он выиграл ушастого, настолько Пеп задолбал их. В общем для Гварда обязательно нужны самые лучшие условия чтобы был успех, подобные трудности и кризис ему незнакомы.
Другая причина бойкот и потеря мотивации. Этого достаточно чтобы Гвард и МС поплыли.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:33
Витя!

Заметь - мну НИКОГДА не отрицал твое МНЕНИЕ о том или ином событии...
Пусть я и не прав в чем то. но мну имеет право на свою точку зрения?
Понимаешь... Тебе свойственна точность, педантичность, дисциплина...
Для меня важно общение, обмен мнениями...
Без меня твои посылы были бы блёклыми! Знаешь почему?
Отвечаю!
Есть замечательная наука, главная, голова всем наукам! Какая?!
Правильно! Моя любимая философия. Кстати, твои земляки привнесли в неё ого го.... Кант, Гегель, Шопенгауэр... Здесь же и Маркс с Фридрихом и другие ребята, которых упоминать нежелательно...))
Так вот, есть краеугольные, основные законы, одному из которых мы с тобой обязаны....)
Это Закон Отрицания отрицания!
Не буду останавливаться подробно на этом замечательном, выдающемся труде, но в двух словах, в том числе, его можно изложить так: На смену старому приходит новое и всё это сопровождается как отрицательной материей так и положительной... То есть, где "Плюс" там и "Минус"
Так вот ты у нас Плюс, а я "неправильный" Минус!))
Усё!
Доклад окончен, извини, что не в стиле ЦК КПСС и Политбюро...
Кстати, а ты в Комм.партии состоял?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
Моё Почтение, Олег!!!
Извини, так увлекся ответом тебе, что забыл поздароваться...)))
Олег, я за то, чтобы всегда был аргументированный отчет, о том или о другом событии, по возможности- с представленными фактами. Я хорошо помню и знаю работу Гварда в Баварии, помню вопросы журналистов ему на ПК. И точно знаю, за что он был уволен из клуба. Да, тогдашнее руководство не хотело его увольнения, но на этом настоял непосредственно Беккенбауэр, со словами: "Бавария- Честь и Гордость нации, и мы, никому не позволим менять её исторический футбол"! Можно вспомнить и многое другое из его работы, что подчеркивает его футбольное однообразие... Я, никогда не отрицал его способностей, но всегда говорил, что ему не хватает футбольной разноплановости.

Тебя, Олег- с наступающим Новым годом!!! Береги Здоровье!!! Ну u конечно- всяческих тебе Благ!!! И пусть наступающий НГ- станет для тебя лучше года уходящего!!!

Будь Здоров!!!!!!!! Удачи твоему Спартаку!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:47
Привет Витя!
1. Налей себе шнапса пять капель и прочти снова мой посыл.
2. Я уже тебе раз намекал, мну перестал с кем то здесь спорить и писать "в пику", я излагаю свои видения ситуации и пишу, а доказывать что либо - нет! Тем более последние годы стараюсь как то через призму юморка глаголить...)
3. Не будь скрягой - ставь плюсан иначе мне трудно "бесплатно работать"
4. Не сомневаюсь, ты умный мужик и кирпич за пазуху не возьмёшь.

С наступающим Виктор!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:39
Привет Старина!
Да вот....
Наверное ты в чем то прав...)
Но серьёзные, аналитические статьи под Новый Год вряд ли вызовут, в том числе и у тебя, улыбку...!
Мне уже терять нечего, репутация мокрая, как мое плачущее, зимнее, дождливое окно...
Если у кого то поднимется настроение и улыбнет - мы с Калиной будем счастливы!
С наступающим тебя Новым Годом!
Счастья, дружище!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:37
Годами находил выход из любых ситуаций? А что же это он такой гений не выиграл ниразу ЛЧ в Баварии?! И почему не хватило тренерский идей, чтобы не лепить из Мюнхена вторую Барселону, что стало, одной из серьезных причин к его увольнению и резкому осуждению его от Ф.Беккенбауэра!!!

Олег, я во многом могу с тобой согласиться, и я, точно не за категоричную отставку Гварда, но извини, твой посыл, больше напоминает набор громких фраз, a комментарий- в пику кому-то, нежели по существу...)))

Надеюсь без обид.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:32, ред.
Респект, Олег. На столе Хеннесси ? У меня такой вихрь мысли , обычно, только после него.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:28, ред.
Ха-ха!
Вот и ключик к разгадке неудач МС!
Какой творческий спад Хосепа? О чем речь!?
Да тысячу раз эта ситуация рисовалась в других командах - от топовых до работяг команд №№-ых лиг... Выпал Родри (Иванов, Петров, Михайлов....) в любой команде есть кем заменить, (свой Сидоров)) пусть и не так качественно как хотелось, но из-за одной потери команда не может посыпаться - априори! Всё это искусственно созданная ситуация неизвестно кем (игроками, Хосепом...) и пока, неизвестно зачем, но как я и предполагал (извините за нескромность) решение кризиса будет проходить через призму пиастр шейхов.... Так оно и получается...
Годами Гвардиола находил выходы из любых ситуаций, с игроками и не такой масти, а здесь на тебе бабушка Юрьев день...))
Мутняк...
Всё сведётся к банальному "решению" темы через бабки!
И не факт, что новая, звёздная, футбольная россыпь усилит игру МС и сразу порешаются все задачи...
Краплёная колода перетасовывается, скоро новая игра скатится утренней звездой на зелёное сукно, а затем и на поле того же цвета))
Мой новый футбольный, эксперт попугай "Калина", при показе фото с лысым джентльменом похожим на Хосепа, пищит - Пиастры, Пиастры, Пиастры....
shur
shur
вчера в 13:23
...."Манчестер Сити» хочет укрепить линию обороны..."
...и после этого....!!!
vlasovca
vlasovca
вчера в 13:20
Ну Вирцу Пеп навряд ли получит.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:40
Гуэхи неплохой цз
Capral
Capral
вчера в 12:40
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 12:39, ред.
    Опорную зону безусловно надо укреплять!И оборону желательно!Но главное Пепу нужна творческая абсолютно новая мысль! Посмотрим , что получится!Ведь Бруно
    и Мартин достойные опорники , но это же не клоны Родри и вписать одного из них в состав , раскрыв при этом их сильные стороны надо еще постараться!Тем интереснее!
    протон
    протон
    вчера в 12:37
    Мусиала и Вирц это называется губа не дура!!! Мусиалу не продадут в принципе, за Вирца 100, для Сити 150. Субименди достойная замена для Родри. Про Гехи я ничего не слышал!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:21, ред.
    "Бедный" тренер, исчерпал себя полностью, пора увольнять. С чего бы владельцы команды с ним нянчатся ?... Забыть все предыдущие годы его успешной работы; чего о них помнить ? - время его безвозвратно ушло.
    Capral
    Capral
    вчера в 12:15
    Никак понять не могут, что главная проблема Сити- это тренер, который в растерянности, от собственного творческого бессилия... Именно Гвард находится сейчас в творческом поиске хотя и безуспешно, и исключительно от его действий зависит игра команды. Но Пеп, никогда не был большим изобретателем и фантазером, поэтому, и сейчас не может придумать оригинальной, нестандартной идеи. А вот, кто нужен команде- так это достойный диспетчер, поскольку, де Брюйне, похоже, свои лушие годы уже отыграл. Но точно не Вирц, который только упростит игру команды... А насчет покупки сильных игроков, снова напомню слова Великого Феолы: "Скопление звёзд- еще не создаёт созвездия"!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 11:54
    Достойные трансферные цели. МанСити пора подниматься)))) или клуб останется без лиги чемпионов. Если конечно, не получит понижения до 4 лиги
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