Четыре европейских гранда готовят предложения по Мусиале

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала всё ещё не продлил свой контракт.
Действующее соглашение 21-летнего игрока истекает через полтора года, что привлекает к нему интерес со стороны других европейских грандов.
По информации источника, борьбу за Мусиалу ведут «Ливерпуль», «Манчестер Сити», ПСЖ и мадридский «Реал». Все четыре клуба могут начать переговоры по звезде мюнхенцев уже в январе.
ПСЖ ваще не в тему. Футбольного роста ноль, а чисто рубить бабло, пока нет Имени, - хоронить своё развитие и карьеру в целом. Париж хорош для поднятия кассы тем, кто уже как игрок состоялся.
МС неплохой вариант, но нынешний шторм в клубе надо бы переждать на стороне. Я б так и сделал.
Ливерпуль, чисто по амплуа хавбека, - самый подходящий клуб, ибо одного МакАлистера в центре мало, а другие там не больно то и тянут, поэтому Мусиала будет у "битлов" безоговорочным лидером середины поля.
РМ... Без комментариев. Это мечта для любого игрока на Земле..., ну а если Карло там на долгие лета корни пустил, - то так и вовсе шикарственный вариант.
ПСЖ ваще не в тему. Футбольного роста ноль, а чисто рубить бабло, пока нет Имени, - хоронить своё развитие и карьеру в целом. Париж хорош для поднятия кассы тем, кто уже как игрок состоялся.
МС неплохой вариант, но нынешний шторм в клубе надо бы переждать на стороне. Я б так и сделал.
Ливерпуль, чисто по амплуа хавбека, - самый подходящий клуб, ибо одного МакАлистера в центре мало, а другие там не больно то и тянут, поэтому Мусиала будет у "битлов" безоговорочным лидером середины поля.
РМ... Без комментариев. Это мечта для любого игрока на Земле..., ну а если Карло там на долгие лета корни пустил, - то так и вовсе шикарственный вариант.