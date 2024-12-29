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Четыре европейских гранда готовят предложения по Мусиале

вчера, 09:50

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала всё ещё не продлил свой контракт.

Действующее соглашение 21-летнего игрока истекает через полтора года, что привлекает к нему интерес со стороны других европейских грандов.

По информации источника, борьбу за Мусиалу ведут «Ливерпуль», «Манчестер Сити», ПСЖ и мадридский «Реал». Все четыре клуба могут начать переговоры по звезде мюнхенцев уже в январе.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:14
Отличный футболист. В любом гранде не затеряется.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:43, ред.
По борющимся...

ПСЖ ваще не в тему. Футбольного роста ноль, а чисто рубить бабло, пока нет Имени, - хоронить своё развитие и карьеру в целом. Париж хорош для поднятия кассы тем, кто уже как игрок состоялся.

МС неплохой вариант, но нынешний шторм в клубе надо бы переждать на стороне. Я б так и сделал.

Ливерпуль, чисто по амплуа хавбека, - самый подходящий клуб, ибо одного МакАлистера в центре мало, а другие там не больно то и тянут, поэтому Мусиала будет у "битлов" безоговорочным лидером середины поля.

РМ... Без комментариев. Это мечта для любого игрока на Земле..., ну а если Карло там на долгие лета корни пустил, - то так и вовсе шикарственный вариант.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:14
Так то и Бавария тоже гранд. И зарплата у него там явно не малая. Но ключевым решением станет желание насобирать трофеев, так что высокий шанс того, что рано или поздно покинет Баварию.
x7x755pqc8a5
x7x755pqc8a5
вчера в 10:12
псж можно сразу отсекать, так себе вариант конечно
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:59
Талантливый истинный ариец... не пропадёт...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:53
Придется Баварии поторопиться,пока не сманили.
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