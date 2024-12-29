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«Фенербахче» готов предложить Де Брюйне зарплату в размере £ 250 000

вчера, 10:08

«Фенербахче» готов предложить 33-летнему атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне заработную плату в размере £ 250 000 в неделю после вычета налогов в случае его перехода в турецкий клуб.

По информации источника, в стане «горожан» не исключают, что могут продлить контракт с бельгийским футболистом, заканчивающийся грядущим летом, ещё на год, однако он должен доказать, что по-прежнему способен демонстрировать высокий игровой уровень.

Помимо «Фенербахче», интерес к Де Брюйне проявляют клубы из МЛС и Саудовской Аравии.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:04, ред.
...хорошему драгоценному камню только хорошая оправа подойдёт,
никакие коврижки не помогут, Кевин командный игрок соответственно
и Клуб ему под стать нужен!!!
STVA 1
STVA 1 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:07
Спасибо... Примерно и предполагал плюс минус
lobsterdam
lobsterdam ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:50
Похоже, 400 с лишним!
протон
протон
вчера в 12:42
Пфф, арабы предложат в 3-4 раза больше.....
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:28
А сколько у него было в МС? А то может и не стоит)))
Гость
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