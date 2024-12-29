«Фенербахче» готов предложить Де Брюйне зарплату в размере £ 250 000

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вчера, 10:08

«Фенербахче» готов предложить 33-летнему атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» заработную плату в размере £ 250 000 в неделю после вычета налогов в случае его перехода в турецкий клуб.

По информации источника, в стане «горожан» не исключают, что могут продлить контракт с бельгийским футболистом, заканчивающийся грядущим летом, ещё на год, однако он должен доказать, что по-прежнему способен демонстрировать высокий игровой уровень.