МЮ заинтересован в приобретении Джоба Беллингема

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема.
19-летний футболист зарекомендовал себя на полях Чемпионшипа, и уже в наступающем году за него может развернуться гонка среди статусных европейских клубов.
Как стало известно источнику, «Манчестер Юнайтед» с высокой вероятностью попробует провернуть трансфер младшего брата звезды мадридского Джуда Беллингема «Реала» грядущим летом.
По имеющимся данным, «Сандерленд» запросит за хавбека порядка 20 млн фунтов стерлингов (около 24 млн евро).
ну не знаю....!!!
ну не знаю....!!!