МЮ заинтересован в приобретении Джоба Беллингема

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вчера, 11:05

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Сандерленда» .

19-летний футболист зарекомендовал себя на полях Чемпионшипа, и уже в наступающем году за него может развернуться гонка среди статусных европейских клубов.

Как стало известно источнику, «Манчестер Юнайтед» с высокой вероятностью попробует провернуть трансфер младшего брата звезды мадридского «Реала» грядущим летом.

По имеющимся данным, «Сандерленд» запросит за хавбека порядка 20 млн фунтов стерлингов (около 24 млн евро).