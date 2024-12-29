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МЮ заинтересован в приобретении Джоба Беллингема

вчера, 11:05

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема.

19-летний футболист зарекомендовал себя на полях Чемпионшипа, и уже в наступающем году за него может развернуться гонка среди статусных европейских клубов.

Как стало известно источнику, «Манчестер Юнайтед» с высокой вероятностью попробует провернуть трансфер младшего брата звезды мадридского Джуда Беллингема «Реала» грядущим летом.

По имеющимся данным, «Сандерленд» запросит за хавбека порядка 20 млн фунтов стерлингов (около 24 млн евро).

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Все комментарии
G0neD0ne
G0neD0ne
вчера в 14:10
Уже взяли Холланда с алиэкспресс, 70млн вникуда. Теперь на такого же Беллингема нацелились?
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:59
... знать бы ещё где это "нужно" находится!!!???!!!
shur
shur
вчера в 13:57
...эх ,рискует подпортить ещё толком не созданную репутацию,
ну не знаю....!!!
92dtvd8ncp9v
92dtvd8ncp9v
вчера в 13:51
не лучшее время для перехода
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:07
Манчестер Юнайтед нужно набирать новый состав на перспективу и давать результат...
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